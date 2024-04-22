Пиарящиеся на паводках федералы отвлекают от работы уральских чиновников

Политолог Калачев: визиты федеральных чиновников в регионах не очень любят
© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские чиновники устали от визитов федеральных VIP во время паводка Фото:

Пиарящиеся на паводках федералы утомили уральских чиновников. За последние две недели «тонущие» Курганскую и Тюменскую области уже несколько раз посетили глава МЧС Александр Куренков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и замгенпрокурора Сергей Зайцев. Как сообщают инсайдеры URA.RU в региональных правительствах, такие визиты больше мешают, чем помогают — они отвлекают силы и средства.

«Первым лицам регионов приходится выступать в роли „аниматоров“. Несколько часов, проведенные с министром или другим топом, было бы эффективнее провести, выполняя свои непосредственные обязанности. К тому же, обеспечить безопасность и комфорт для первого лица — тоже непростая задача», — делятся источники из политического бомонда.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев подтвердил, что в регионах не очень любят визиты москвичей, особенно если они не несут практическую пользу. «Приезд чиновника такого уровня в регион — это событие. Оно отвлекает силы и средства, и в регионах такие визиты не очень любят. Особенно ели они не несут практическую пользу. Если они (министры) хотят покрасоваться на фоне бедствия — это никому не нравится. А министрам очень важно показать активность, так они зарабатывают очки в глазах президента», — сообщил Калачев URA.RU.

Политолог также назвал причину, по которой визит федеральных гостей может и вовсе нести опасность для губернаторов. «Аппаратное искусство — это искусство перекладывания ответственности. Губернатор не может переложить на министра, а министр — легко может испортить репутацию губернатору», — добавил Калачев.

Тюменская и Курганская области в апреле 2024 года столкнулись с беспрецедентными паводками. В общей сложности в регионах эвакуировано порядка 20 тысяч жителей. Поднятие уровня воды в тюменской реке Ишим стало рекордным за всю историю наблюдений.

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Пиарящиеся на паводках федералы утомили уральских чиновников. За последние две недели «тонущие» Курганскую и Тюменскую области уже несколько раз посетили глава МЧС Александр Куренков, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и замгенпрокурора Сергей Зайцев. Как сообщают инсайдеры URA.RU в региональных правительствах, такие визиты больше мешают, чем помогают — они отвлекают силы и средства. «Первым лицам регионов приходится выступать в роли „аниматоров“. Несколько часов, проведенные с министром или другим топом, было бы эффективнее провести, выполняя свои непосредственные обязанности. К тому же, обеспечить безопасность и комфорт для первого лица — тоже непростая задача», — делятся источники из политического бомонда. Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев подтвердил, что в регионах не очень любят визиты москвичей, особенно если они не несут практическую пользу. «Приезд чиновника такого уровня в регион — это событие. Оно отвлекает силы и средства, и в регионах такие визиты не очень любят. Особенно ели они не несут практическую пользу. Если они (министры) хотят покрасоваться на фоне бедствия — это никому не нравится. А министрам очень важно показать активность, так они зарабатывают очки в глазах президента», — сообщил Калачев URA.RU. Политолог также назвал причину, по которой визит федеральных гостей может и вовсе нести опасность для губернаторов. «Аппаратное искусство — это искусство перекладывания ответственности. Губернатор не может переложить на министра, а министр — легко может испортить репутацию губернатору», — добавил Калачев. Тюменская и Курганская области в апреле 2024 года столкнулись с беспрецедентными паводками. В общей сложности в регионах эвакуировано порядка 20 тысяч жителей. Поднятие уровня воды в тюменской реке Ишим стало рекордным за всю историю наблюдений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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