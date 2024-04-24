24 апреля 2024

В колониях Челябинской области вдвое снизилось число заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , сударенко юлия
Юлия Сударенко отчиталась о своей деятельности перед депутатами заксобрания региона Фото:

Число заключенных, содержащихся в исправительных колониях Челябинской области, за два года снизилось более чем вдвое. Об этом 25 апреля в ходе заседания заксобрания региона сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко.

«Если в 2021 году в колониях содержалось 24379 человек, то в 2023 году — 11760 человек. Несмотря на это, число обращений от заключенных по поводу нарушения их прав не снизилось», — сообщила Сударенко депутатам ЗСО.

Сударенко добавила, что нуждаются в улучшении условия содержания граждан в следственных изоляторах. Также она поблагодарила депутатов, которые участвовали в совместных выездных приемах омбудсмена, а также направляли обращения в его адрес.

Сударенко выступала в заксобрании региона с отчетом о своей деятельности за 2023 год. Депутаты утвердили отчет омбудсмена.

Снижение числа заключенных связано с тем, что суды в последние годы чаще стали применять наказания, не связанные с лишением свободы. Также некоторое число заключенных отправилось на СВО.

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Число заключенных, содержащихся в исправительных колониях Челябинской области, за два года снизилось более чем вдвое. Об этом 25 апреля в ходе заседания заксобрания региона сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «Если в 2021 году в колониях содержалось 24379 человек, то в 2023 году — 11760 человек. Несмотря на это, число обращений от заключенных по поводу нарушения их прав не снизилось», — сообщила Сударенко депутатам ЗСО. Сударенко добавила, что нуждаются в улучшении условия содержания граждан в следственных изоляторах. Также она поблагодарила депутатов, которые участвовали в совместных выездных приемах омбудсмена, а также направляли обращения в его адрес. Сударенко выступала в заксобрании региона с отчетом о своей деятельности за 2023 год. Депутаты утвердили отчет омбудсмена. Снижение числа заключенных связано с тем, что суды в последние годы чаще стали применять наказания, не связанные с лишением свободы. Также некоторое число заключенных отправилось на СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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