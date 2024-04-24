В колониях Челябинской области вдвое снизилось число заключенных

25 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Юлия Сударенко отчиталась о своей деятельности перед депутатами заксобрания региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Число заключенных, содержащихся в исправительных колониях Челябинской области, за два года снизилось более чем вдвое. Об этом 25 апреля в ходе заседания заксобрания региона сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «Если в 2021 году в колониях содержалось 24379 человек, то в 2023 году — 11760 человек. Несмотря на это, число обращений от заключенных по поводу нарушения их прав не снизилось», — сообщила Сударенко депутатам ЗСО. Сударенко добавила, что нуждаются в улучшении условия содержания граждан в следственных изоляторах. Также она поблагодарила депутатов, которые участвовали в совместных выездных приемах омбудсмена, а также направляли обращения в его адрес. Сударенко выступала в заксобрании региона с отчетом о своей деятельности за 2023 год. Депутаты утвердили отчет омбудсмена. Снижение числа заключенных связано с тем, что суды в последние годы чаще стали применять наказания, не связанные с лишением свободы. Также некоторое число заключенных отправилось на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число заключенных, содержащихся в исправительных колониях Челябинской области, за два года снизилось более чем вдвое. Об этом 25 апреля в ходе заседания заксобрания региона сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «Если в 2021 году в колониях содержалось 24379 человек, то в 2023 году — 11760 человек. Несмотря на это, число обращений от заключенных по поводу нарушения их прав не снизилось», — сообщила Сударенко депутатам ЗСО. Сударенко добавила, что нуждаются в улучшении условия содержания граждан в следственных изоляторах. Также она поблагодарила депутатов, которые участвовали в совместных выездных приемах омбудсмена, а также направляли обращения в его адрес. Сударенко выступала в заксобрании региона с отчетом о своей деятельности за 2023 год. Депутаты утвердили отчет омбудсмена. Снижение числа заключенных связано с тем, что суды в последние годы чаще стали применять наказания, не связанные с лишением свободы. Также некоторое число заключенных отправилось на СВО.