В колониях Челябинской области вдвое снизилось число заключенных

Число заключенных, содержащихся в исправительных колониях Челябинской области, за два года снизилось более чем вдвое. Об этом 25 апреля в ходе заседания заксобрания региона сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко.
«Если в 2021 году в колониях содержалось 24379 человек, то в 2023 году — 11760 человек. Несмотря на это, число обращений от заключенных по поводу нарушения их прав не снизилось», — сообщила Сударенко депутатам ЗСО.
Сударенко добавила, что нуждаются в улучшении условия содержания граждан в следственных изоляторах. Также она поблагодарила депутатов, которые участвовали в совместных выездных приемах омбудсмена, а также направляли обращения в его адрес.
Сударенко выступала в заксобрании региона с отчетом о своей деятельности за 2023 год. Депутаты утвердили отчет омбудсмена.
Снижение числа заключенных связано с тем, что суды в последние годы чаще стали применять наказания, не связанные с лишением свободы. Также некоторое число заключенных отправилось на СВО.
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