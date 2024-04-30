Астроном предупредил о космическом луче, способном уничтожать цивилизации

Астроном Уолтер: гамма-луч может уничтожить жизнь на 10% всех планет галактики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павильон "Космос" ВДНХ. Москва, ии, искусственный интеллект, технологии, наука, космонавтика, звезды, павильон космос, астрофизика, аэронавтика, нейросеть, нейронка, ai, нейронная сеть
По словам астронома, гамма-лучи появляются во всех галактиках минимум раз в сто миллионов лет Фото:

К гибели всех инопланетных цивилизаций могли привести гамма-всплески. Такие лучи появляются во всех галактиках минимум раз в сто миллионов лет. Об этом заявил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер.

«Подсчитано, что гамма-всплески происходят во всех галактиках раз в сто миллионов лет или около того. За миллиард лет в среднем должны погибнуть множество (инопланетных — прим. URA.RU) цивилизаций, если они существуют», — сообщил Уолтер в интервью британскому изданию Daily Mail. Он также отметил, что гамма-лучи способны уничтожить жизнь на 10% всех планет в галактике.

Уолтер заявил, что насчет подобного явления не стоит беспокоиться, так как вероятность Земли столкнуться с ним крайне мала. К тому же, гамма-лучи редкие четко направлены, к столкновению с ними не возможно подготовиться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К гибели всех инопланетных цивилизаций могли привести гамма-всплески. Такие лучи появляются во всех галактиках минимум раз в сто миллионов лет. Об этом заявил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер. «Подсчитано, что гамма-всплески происходят во всех галактиках раз в сто миллионов лет или около того. За миллиард лет в среднем должны погибнуть множество (инопланетных — прим. URA.RU) цивилизаций, если они существуют», — сообщил Уолтер в интервью британскому изданию Daily Mail. Он также отметил, что гамма-лучи способны уничтожить жизнь на 10% всех планет в галактике. Уолтер заявил, что насчет подобного явления не стоит беспокоиться, так как вероятность Земли столкнуться с ним крайне мала. К тому же, гамма-лучи редкие четко направлены, к столкновению с ними не возможно подготовиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...