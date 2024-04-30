Астроном предупредил о космическом луче, способном уничтожать цивилизации

Астроном Уолтер: гамма-луч может уничтожить жизнь на 10% всех планет галактики

30 апреля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

По словам астронома, гамма-лучи появляются во всех галактиках минимум раз в сто миллионов лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU К гибели всех инопланетных цивилизаций могли привести гамма-всплески. Такие лучи появляются во всех галактиках минимум раз в сто миллионов лет. Об этом заявил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер. «Подсчитано, что гамма-всплески происходят во всех галактиках раз в сто миллионов лет или около того. За миллиард лет в среднем должны погибнуть множество (инопланетных — прим. URA.RU) цивилизаций, если они существуют», — сообщил Уолтер в интервью британскому изданию Daily Mail . Он также отметил, что гамма-лучи способны уничтожить жизнь на 10% всех планет в галактике. Уолтер заявил, что насчет подобного явления не стоит беспокоиться, так как вероятность Земли столкнуться с ним крайне мала. К тому же, гамма-лучи редкие четко направлены, к столкновению с ними не возможно подготовиться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К гибели всех инопланетных цивилизаций могли привести гамма-всплески. Такие лучи появляются во всех галактиках минимум раз в сто миллионов лет. Об этом заявил профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер. «Подсчитано, что гамма-всплески происходят во всех галактиках раз в сто миллионов лет или около того. За миллиард лет в среднем должны погибнуть множество (инопланетных — прим. URA.RU) цивилизаций, если они существуют», — сообщил Уолтер в интервью британскому изданию Daily Mail. Он также отметил, что гамма-лучи способны уничтожить жизнь на 10% всех планет в галактике. Уолтер заявил, что насчет подобного явления не стоит беспокоиться, так как вероятность Земли столкнуться с ним крайне мала. К тому же, гамма-лучи редкие четко направлены, к столкновению с ними не возможно подготовиться.