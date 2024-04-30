Baza: группа «Пикник» подняла цены на свое выступление после теракта в «Крокусе»

30 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Группа «Пикник» утверждает, что теракт никак не повлиял на их концертную деятельность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа «Пикник» после теракта в «Крокусе» подняла стоимость своего выступления до трех миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На сегодняшний день за выступление „Пикника“ придется выложить в среднем три миллиона рублей, хотя раньше музыканты просили 2—2,5 миллиона», — говорится в сообщении. При этом один из участников группы утверждает, что произошедшее в «Крокусе» не повлияло на их концертную деятельность, хотя сами музыканты были шокированы. Он назвал теракт «стечением обстоятельств». После теракта группа давала концерты минимум в восьми городах и все выступления прошли без инцидентов. Однако теперь в райдере группы указано, что главная задача охраны во время концерта — безопасность зрителей и артистов. Перед выступлением директор группы обязан провести инструктаж с начальником службы безопасности. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа «Пикник» после теракта в «Крокусе» подняла стоимость своего выступления до трех миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На сегодняшний день за выступление „Пикника“ придется выложить в среднем три миллиона рублей, хотя раньше музыканты просили 2—2,5 миллиона», — говорится в сообщении. При этом один из участников группы утверждает, что произошедшее в «Крокусе» не повлияло на их концертную деятельность, хотя сами музыканты были шокированы. Он назвал теракт «стечением обстоятельств». После теракта группа давала концерты минимум в восьми городах и все выступления прошли без инцидентов. Однако теперь в райдере группы указано, что главная задача охраны во время концерта — безопасность зрителей и артистов. Перед выступлением директор группы обязан провести инструктаж с начальником службы безопасности. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.