Baza: группа «Пикник» подняла цены на свое выступление после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» после теракта в «Крокусе» подняла стоимость своего выступления до трех миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«На сегодняшний день за выступление „Пикника“ придется выложить в среднем три миллиона рублей, хотя раньше музыканты просили 2—2,5 миллиона», — говорится в сообщении. При этом один из участников группы утверждает, что произошедшее в «Крокусе» не повлияло на их концертную деятельность, хотя сами музыканты были шокированы. Он назвал теракт «стечением обстоятельств».
После теракта группа давала концерты минимум в восьми городах и все выступления прошли без инцидентов. Однако теперь в райдере группы указано, что главная задача охраны во время концерта — безопасность зрителей и артистов. Перед выступлением директор группы обязан провести инструктаж с начальником службы безопасности.
23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.
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