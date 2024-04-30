Baza: группа «Пикник» подняла цены на свое выступление после теракта в «Крокусе»

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Группа «Пикник» утверждает, что теракт никак не повлиял на их концертную деятельность Фото:

Группа «Пикник» после теракта в «Крокусе» подняла стоимость своего выступления до трех миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«На сегодняшний день за выступление „Пикника“ придется выложить в среднем три миллиона рублей, хотя раньше музыканты просили 2—2,5 миллиона», — говорится в сообщении. При этом один из участников группы утверждает, что произошедшее в «Крокусе» не повлияло на их концертную деятельность, хотя сами музыканты были шокированы. Он назвал теракт «стечением обстоятельств».

После теракта группа давала концерты минимум в восьми городах и все выступления прошли без инцидентов. Однако теперь в райдере группы указано, что главная задача охраны во время концерта — безопасность зрителей и артистов. Перед выступлением директор группы обязан провести инструктаж с начальником службы безопасности.

23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.

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Группа «Пикник» после теракта в «Крокусе» подняла стоимость своего выступления до трех миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «На сегодняшний день за выступление „Пикника“ придется выложить в среднем три миллиона рублей, хотя раньше музыканты просили 2—2,5 миллиона», — говорится в сообщении. При этом один из участников группы утверждает, что произошедшее в «Крокусе» не повлияло на их концертную деятельность, хотя сами музыканты были шокированы. Он назвал теракт «стечением обстоятельств». После теракта группа давала концерты минимум в восьми городах и все выступления прошли без инцидентов. Однако теперь в райдере группы указано, что главная задача охраны во время концерта — безопасность зрителей и артистов. Перед выступлением директор группы обязан провести инструктаж с начальником службы безопасности. 23 марта в Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла перед выступлением группы «Пикник». Погибли 145 человек, около 200 — пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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