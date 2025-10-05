ВС РФ используют «ночных охотников» на БПЛА на «Южном направлении»

«Ночные охотники» используются в бригаде подразделения «Юг», сообщил военнослужащий
Спецоперация РФ на Украине

В бригаде на «Южном» направлении используются «ночные охотники» на БПЛА, которые боятся с гексокоптерами противника. Об этом рассказал начальник штаба с позывным «Моряк».

«Аналоги используются и другими подразделениями но наше отличие в том, что у нас есть специально обученные расчеты — „ночные охотники“, которые занимаются именно охотой на гексокоптеры противника», — заявил начальник штаба. Его слова приводит РИА Новости.

ВСУ используют гексакоптеры — беспилотники с шестью винтами. Они обычно предназначены для переноски более тяжелых боеприпасов, таких как противотанковые или противопехотные мины. Также они используются для ведения ретрансляции сигнала для ударных FPV-дронов.

Со стороны ВС РФ также используются гексакоптеры. Ярким примером является бомбардировщик «Кощей». Проект разрабатывался по запросу тверских волонтеров. Он может переносить от трех до шести зарядов и уже используется в зоне спецоперации.

