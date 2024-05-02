Shot: ребенок попал в больницу после избиения воспитательницей в детсаду Москвы

02 мая 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Ребенок пожаловался, что воспитательница била его несколько раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве после нескольких дней в детском саду пятилетний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. В избиениях обвинили его воспитательницу, передает telegram-канал Shot. «Мальчик пожаловался маме на сильную боль в голове. Когда женщина начала его расспрашивать, ребенок рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула и при падении он больно ударился головой об пол», — говорится в канале. Отмечается, что до этого воспитательница дала ребенку сильную пощечину. После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка оставили в больнице. Его мать обратилась в полицию. По данным Shot, идет проверка. Мать рассказала, что в детсаду пятилетний ребенок много капризничал и плакал. Ему было сложно адаптироваться к новому месту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве после нескольких дней в детском саду пятилетний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. В избиениях обвинили его воспитательницу, передает telegram-канал Shot. «Мальчик пожаловался маме на сильную боль в голове. Когда женщина начала его расспрашивать, ребенок рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула и при падении он больно ударился головой об пол», — говорится в канале. Отмечается, что до этого воспитательница дала ребенку сильную пощечину. После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка оставили в больнице. Его мать обратилась в полицию. По данным Shot, идет проверка. Мать рассказала, что в детсаду пятилетний ребенок много капризничал и плакал. Ему было сложно адаптироваться к новому месту.