Shot: ребенок попал в больницу после избиения воспитательницей в детсаду Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Ребенок пожаловался, что воспитательница била его несколько раз Фото:

В Москве после нескольких дней в детском саду пятилетний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. В избиениях обвинили его воспитательницу, передает telegram-канал Shot.

«Мальчик пожаловался маме на сильную боль в голове. Когда женщина начала его расспрашивать, ребенок рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула и при падении он больно ударился головой об пол», — говорится в канале. Отмечается, что до этого воспитательница дала ребенку сильную пощечину.

После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка оставили в больнице. Его мать обратилась в полицию. По данным Shot, идет проверка.

Мать рассказала, что в детсаду пятилетний ребенок много капризничал и плакал. Ему было сложно адаптироваться к новому месту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве после нескольких дней в детском саду пятилетний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. В избиениях обвинили его воспитательницу, передает telegram-канал Shot. «Мальчик пожаловался маме на сильную боль в голове. Когда женщина начала его расспрашивать, ребенок рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула и при падении он больно ударился головой об пол», — говорится в канале. Отмечается, что до этого воспитательница дала ребенку сильную пощечину. После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка оставили в больнице. Его мать обратилась в полицию. По данным Shot, идет проверка. Мать рассказала, что в детсаду пятилетний ребенок много капризничал и плакал. Ему было сложно адаптироваться к новому месту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...