Shot: ребенок попал в больницу после избиения воспитательницей в детсаду Москвы

В Москве после нескольких дней в детском саду пятилетний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга. В избиениях обвинили его воспитательницу, передает telegram-канал Shot.
«Мальчик пожаловался маме на сильную боль в голове. Когда женщина начала его расспрашивать, ребенок рассказал, что воспитательница сначала ругалась на него, а потом столкнула со стула и при падении он больно ударился головой об пол», — говорится в канале. Отмечается, что до этого воспитательница дала ребенку сильную пощечину.
После этого мальчика отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка оставили в больнице. Его мать обратилась в полицию. По данным Shot, идет проверка.
Мать рассказала, что в детсаду пятилетний ребенок много капризничал и плакал. Ему было сложно адаптироваться к новому месту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.