Помощник президента раскрыл, о чем Путин говорил с Си Цзиньпинем один на один

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине во время личной встречи. Беседа проходила в формате тет-а-тет. Так помощник президента Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как прошло обсуждение украинского конфликта.
«Ну, знаете, очень подробно, но это было в формате тет-а-тет, когда председатель [КНР] вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — заявил Ушаков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
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