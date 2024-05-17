Помощник президента раскрыл, о чем Путин говорил с Си Цзиньпинем один на один

Ушаков: Путин и Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине в формате тет-а-тет
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину во время неформальных переговоров
Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали Украину во время неформальных переговоров Фото:

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине во время личной встречи. Беседа проходила в формате тет-а-тет. Так помощник президента Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как прошло обсуждение украинского конфликта.   

«Ну, знаете, очень подробно, но это было в формате тет-а-тет, когда председатель [КНР] вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — заявил Ушаков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. 

Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.

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Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине во время личной встречи. Беседа проходила в формате тет-а-тет. Так помощник президента Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как прошло обсуждение украинского конфликта.    «Ну, знаете, очень подробно, но это было в формате тет-а-тет, когда председатель [КНР] вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — заявил Ушаков. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.  Путин 15 мая прилетел в Китай с государственным визитом. Поездка российского президента является первой после инаугурации, которая прошла 7 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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