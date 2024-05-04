Водитель автобуса, следовавшего из Чернушки в деревню Емаш-Павлово (Пермский край), не смог довезти пассажиров до пункта назначения. Он высадил их прямо в грязь из-за бездорожья. Об этом сообщили местные жители.
«На маршруте Чернушка — Емаш-Павлово водитель автобуса не довез пассажиров до деревни и высадил детей и пожилых людей. Он сказал, что не поедет дальше, так как дороги нет», — передает сообщение жителей telegram-канал «ЧП Пермь/Новости». К посту прикреплено фото с места событий.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее жители поселка Керчевский в Пермском крае не могли выехать из поселка из-за перевозчика. На проблему обратили внимание местные депутаты, которые пожаловались в региональный Минтранс.
Пермяки из-за бездорожья не смогли добраться на автобусе до родной деревни
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Водитель автобуса, следовавшего из Чернушки в деревню Емаш-Павлово (Пермский край), не смог довезти пассажиров до пункта назначения. Он высадил их прямо в грязь из-за бездорожья. Об этом сообщили местные жители. «На маршруте Чернушка — Емаш-Павлово водитель автобуса не довез пассажиров до деревни и высадил детей и пожилых людей. Он сказал, что не поедет дальше, так как дороги нет», — передает сообщение жителей telegram-канал «ЧП Пермь/Новости». К посту прикреплено фото с места событий. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители поселка Керчевский в Пермском крае не могли выехать из поселка из-за перевозчика. На проблему обратили внимание местные депутаты, которые пожаловались в региональный Минтранс.