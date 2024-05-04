04 мая 2024
03 мая 2024

Пермяки пожаловались на водителя автобуса, который не довез людей до деревни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса отказался везти людей из-за отсутствия дороги (архивное фото) Фото:

Водитель автобуса, следовавшего из Чернушки в деревню Емаш-Павлово (Пермский край), не смог довезти пассажиров до пункта назначения. Он высадил их прямо в грязь из-за бездорожья. Об этом сообщили местные жители.

«На маршруте Чернушка — Емаш-Павлово водитель автобуса не довез пассажиров до деревни и высадил детей и пожилых людей. Он сказал, что не поедет дальше, так как дороги нет», — передает сообщение жителей telegram-канал «ЧП Пермь/Новости». К посту прикреплено фото с места событий.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее жители поселка Керчевский в Пермском крае не могли выехать из поселка из-за перевозчика. На проблему обратили внимание местные депутаты, которые пожаловались в региональный Минтранс.

Пермяки из-за бездорожья не смогли добраться на автобусе до родной деревни
Пермяки из-за бездорожья не смогли добраться на автобусе до родной деревни
Фото:
В Пермском крае пассажиров автобуса высадили в грязь из-за отсутствия дороги в деревню
В Пермском крае пассажиров автобуса высадили в грязь из-за отсутствия дороги в деревню
Фото:

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Водитель автобуса, следовавшего из Чернушки в деревню Емаш-Павлово (Пермский край), не смог довезти пассажиров до пункта назначения. Он высадил их прямо в грязь из-за бездорожья. Об этом сообщили местные жители. «На маршруте Чернушка — Емаш-Павлово водитель автобуса не довез пассажиров до деревни и высадил детей и пожилых людей. Он сказал, что не поедет дальше, так как дороги нет», — передает сообщение жителей telegram-канал «ЧП Пермь/Новости». К посту прикреплено фото с места событий. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Минтранс Пермского края по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители поселка Керчевский в Пермском крае не могли выехать из поселка из-за перевозчика. На проблему обратили внимание местные депутаты, которые пожаловались в региональный Минтранс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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