ЕР: на мемориальных комплексах в 11 регионах России зажгли Вечный огонь. Фото

06 мая 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак заявил, что главной площадкой стал мемориал Острове Фото: Размик Закарян © URA.RU В 11 регионах России состоялось торжественное подключение к газу Вечного огня на 22 мемориальных комплексах. Центральным объектом акции стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Острове Псковской области. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В этом году основной площадкой нашего торжественного мероприятия стал мемориал в городе Острове. Это неслучайно, поскольку Псковский край — древнейшие земли русского государства и северо-западный форпост нашей страны», — сказал Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба « Единой России ». Он отметил, что здесь происходили важные исторические события, включая Гражданскую войну и Великую Отечественную, в результате которых на территории Островского района погибли свыше 12 тысяч бойцов Красной Армии. Турчак подчеркнул, что сегодняшняя Россия снова борется с нацизмом и защищает русских людей. Он отметил, что в каждом поколении россиян были люди, готовые защищать интересы своей страны. «Как и тогда — в 1941—1945 годах, наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — заявил он. Вечный огонь в регионах нанесут на карту портала «Храним огонь Победы», который был создан компанией «Газпром межрегионгаз» при поддержке партии. Газ для Вечного огня является бесплатным по закону, который разработала «Единая Россия» по поручению президента. В настоящее время под управлением «Газпрома» находятся почти 1700 мемориалов с Вечным огнем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 11 регионах России состоялось торжественное подключение к газу Вечного огня на 22 мемориальных комплексах. Центральным объектом акции стал мемориал на братском захоронении героев Гражданской и Великой Отечественной войны в городе Острове Псковской области. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «В этом году основной площадкой нашего торжественного мероприятия стал мемориал в городе Острове. Это неслучайно, поскольку Псковский край — древнейшие земли русского государства и северо-западный форпост нашей страны», — сказал Андрей Турчак, его слова приводит пресс-служба «Единой России». Он отметил, что здесь происходили важные исторические события, включая Гражданскую войну и Великую Отечественную, в результате которых на территории Островского района погибли свыше 12 тысяч бойцов Красной Армии. Турчак подчеркнул, что сегодняшняя Россия снова борется с нацизмом и защищает русских людей. Он отметил, что в каждом поколении россиян были люди, готовые защищать интересы своей страны. «Как и тогда — в 1941—1945 годах, наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» — заявил он. Вечный огонь в регионах нанесут на карту портала «Храним огонь Победы», который был создан компанией «Газпром межрегионгаз» при поддержке партии. Газ для Вечного огня является бесплатным по закону, который разработала «Единая Россия» по поручению президента. В настоящее время под управлением «Газпрома» находятся почти 1700 мемориалов с Вечным огнем.