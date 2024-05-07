Екатеринбуржцы назвали причины выгорания и способы с ним справиться

Каждый третий екатеринбуржец испытывает профессиональное выгорание

07 мая 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Чаще всего причиной выгорания является недостаток признания от руководства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Около 58% екатеринбуржцев признаются, что иногда думают о своей бесполезности на работе, 14% респондентов такие мысли посещают ежедневно. Уральцы назвали несколько причин выгорания и как с ним бороться. Любопытными данными с URA.RU поделились аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce. «Главными причинами профессионального выгорания стали недостаток признания от руководства (36%), стресс (24%) и токсичное профессиональное окружение (21%). Также для каждого четвертого респондента значительную роль сыграли недостаточное материальное вознаграждение и перфекционизм. Среди других факторов — отсутствие возможности удаленной работы (15%), конфликты с коллегами (9%) и отсутствие возможностей для карьерного роста (8%)», — рассказали представители Skillfactory. Все это привело к тому, что сотрудники начали терять мотивацию, у них появилась депрессия, ухудшились отношения с близкими, а часть людей стали самокритичный и увлеклись алкоголем. Чтобы справится с выгоранием, респонденты прибегали к поддержке близких, медикаментам, приемам у психолога, смене профессии и увольнению. «Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — уверен Алексей Дворецкий, программный директор школы IT-профессий Skillfactory. URA.RU подготовило подробный материал о том, как распознать депрессию и справиться с ней. Врачи обращают внимание, что самостоятельное лечение не только бесполезно, но и опасно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 58% екатеринбуржцев признаются, что иногда думают о своей бесполезности на работе, 14% респондентов такие мысли посещают ежедневно. Уральцы назвали несколько причин выгорания и как с ним бороться. Любопытными данными с URA.RU поделились аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce. «Главными причинами профессионального выгорания стали недостаток признания от руководства (36%), стресс (24%) и токсичное профессиональное окружение (21%). Также для каждого четвертого респондента значительную роль сыграли недостаточное материальное вознаграждение и перфекционизм. Среди других факторов — отсутствие возможности удаленной работы (15%), конфликты с коллегами (9%) и отсутствие возможностей для карьерного роста (8%)», — рассказали представители Skillfactory. Все это привело к тому, что сотрудники начали терять мотивацию, у них появилась депрессия, ухудшились отношения с близкими, а часть людей стали самокритичный и увлеклись алкоголем. Чтобы справится с выгоранием, респонденты прибегали к поддержке близких, медикаментам, приемам у психолога, смене профессии и увольнению. «Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — уверен Алексей Дворецкий, программный директор школы IT-профессий Skillfactory. URA.RU подготовило подробный материал о том, как распознать депрессию и справиться с ней. Врачи обращают внимание, что самостоятельное лечение не только бесполезно, но и опасно.