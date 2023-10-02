02 октября 2023

В Перми придумали способ точнее определять появление провалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора в Березники на Бератон и встреча с ЕР. Пермь
Исследование ученых ПНИПУ направлено на максимально точное прогнозирование появления провалов Фото:

В Пермском Политехе (ПНИПУ) придумали способ, как наиболее точно определять деформацию земной поверхности. Исследование, которое провела инженер кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» Виктория Тютюкова, опубликован в журнале «Development of Science». Тютюкова выявила оптимальное количество проведения дистанционного зондирования Земли или радарной интерферометрии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Для достижения наивысшей точности определения среднегодовых скоростей оседаний земной поверхности, нужно не менее 14 интерферограмм с наименьшими значениями средней погрешности. То есть 14 циклов съемок в сезон», — приводит пресс-служба Политеха слова Тютюковой.

По предположению ученой ПНИПУ, увеличение числа вносимых данных повышает точность определения оседаний лишь до определенного момента. Однако затем точность скачкообразно падает, что «обесценивает измерения».

В Пермском крае в предыдущие годы образовалось несколько провалов, самые крупные из которых находятся в Березниках и Соликамске на месте подземных выработок. Также карстовые воронки появлялись под Кунгуром и Полазной. Для предотвращения техногенных катастроф ученые применяют различные измерения, расчеты и наблюдения. Об одном из таких методов рассказывало URA.RU.

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В Пермском Политехе (ПНИПУ) придумали способ, как наиболее точно определять деформацию земной поверхности. Исследование, которое провела инженер кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» Виктория Тютюкова, опубликован в журнале «Development of Science». Тютюкова выявила оптимальное количество проведения дистанционного зондирования Земли или радарной интерферометрии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Для достижения наивысшей точности определения среднегодовых скоростей оседаний земной поверхности, нужно не менее 14 интерферограмм с наименьшими значениями средней погрешности. То есть 14 циклов съемок в сезон», — приводит пресс-служба Политеха слова Тютюковой. По предположению ученой ПНИПУ, увеличение числа вносимых данных повышает точность определения оседаний лишь до определенного момента. Однако затем точность скачкообразно падает, что «обесценивает измерения». В Пермском крае в предыдущие годы образовалось несколько провалов, самые крупные из которых находятся в Березниках и Соликамске на месте подземных выработок. Также карстовые воронки появлялись под Кунгуром и Полазной. Для предотвращения техногенных катастроф ученые применяют различные измерения, расчеты и наблюдения. Об одном из таких методов рассказывало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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