Мишустин назвал основную задачу правительства

Мишустин: задача правительства — выполнение указа по национальным целям

15 мая 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Мишустин напомнил про задачи, которые Путин поставил в послании перед Федеральным собранием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином. «Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — сказал Мишустин. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом. Путин встретился с новым составом правительства. Президент поставил новые цели и задачи. Он поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином. «Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — сказал Мишустин. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом. Путин встретился с новым составом правительства. Президент поставил новые цели и задачи. Он поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.