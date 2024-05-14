Мишустин назвал основную задачу правительства

Выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином.
«Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — сказал Мишустин. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом.
Путин встретился с новым составом правительства. Президент поставил новые цели и задачи. Он поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.
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