14 мая 2024

Мишустин назвал основную задачу правительства

Мишустин: задача правительства — выполнение указа по национальным целям
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, мишустин михаил
Мишустин напомнил про задачи, которые Путин поставил в послании перед Федеральным собранием Фото:

Выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином.

«Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — сказал Мишустин. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом.

Путин встретился с новым составом правительства. Президент поставил новые цели и задачи. Он поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.

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Выполнение нового указа по национальным целям развития России является основной целью работы нового правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи президента РФ с кабмином. «Основная задача для нашего правительства — это выполнение, в первую очередь, указа по национальным целям, нового указа, и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — сказал Мишустин. Он отметил, что новый состав правительства укреплен губернаторским комплексом. Путин встретился с новым составом правительства. Президент поставил новые цели и задачи. Он поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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