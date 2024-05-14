Путин призвал министров выстраивать работу на ближайшие шесть лет
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Об этом он заявил в ходе встречи с кабмином.
«Правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах», — заявил президент. Он напомнил, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет.
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