14 мая 2024

Путин поручил правительству полностью сформировать команду

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин призвал министров выстраивать работу на ближайшие шесть лет Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Об этом он заявил в ходе встречи с кабмином.

«Правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах», — заявил президент. Он напомнил, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Об этом он заявил в ходе встречи с кабмином. «Правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах», — заявил президент. Он напомнил, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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