Путин поручил правительству полностью сформировать команду

15 мая 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Путин призвал министров выстраивать работу на ближайшие шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Об этом он заявил в ходе встречи с кабмином. «Правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах», — заявил президент. Он напомнил, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах. Об этом он заявил в ходе встречи с кабмином. «Правительству в короткие сроки полностью сформировать команду в министерствах и ведомствах», — заявил президент. Он напомнил, что министрам необходимо выстраивать работу на ближайшие шесть лет.