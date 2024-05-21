Вынесен приговор свердловскому пенсионеру, расстрелявшему из обреза сыновей

22 мая 2024 в 10:57 Размер текста - 17 +

Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU Суд приговорил к 12 годам тюрьмы пожилого жителя села Туринская Слобода, который убил из обреза одного, и ранил второго сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 74-летнего жителя села Туринская Слобода. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении. Пенсионер, будучи пьяным, повздорил со своими сыновьями 52 и 47 лет. Он взял обрез и убил младшего сына выстрелом в грудь. Старшего он ранил в плечо, раздробив тому кость. «При этом осужденный цинично высказался в адрес раненого, сказав, что добивать не будет, так как тот все равно умрет. Якобы он хочет, чтобы сын „помучился“ перед смертью», — уточнили в прокуратуре. После совершения преступления пенсионер убежал на территорию соседа, спрятал в собачьей конуре обрез, а сам залез на сеновал. Там его и нашли сотрудники полиции. Им мужчина заявил, что регулярно конфликтовал с сыновьями из-за их образа жизни и пристрастия к спиртному. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд приговорил к 12 годам тюрьмы пожилого жителя села Туринская Слобода, который убил из обреза одного, и ранил второго сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Туринский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 74-летнего жителя села Туринская Слобода. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия)», — говорится в сообщении. Пенсионер, будучи пьяным, повздорил со своими сыновьями 52 и 47 лет. Он взял обрез и убил младшего сына выстрелом в грудь. Старшего он ранил в плечо, раздробив тому кость. «При этом осужденный цинично высказался в адрес раненого, сказав, что добивать не будет, так как тот все равно умрет. Якобы он хочет, чтобы сын „помучился“ перед смертью», — уточнили в прокуратуре. После совершения преступления пенсионер убежал на территорию соседа, спрятал в собачьей конуре обрез, а сам залез на сеновал. Там его и нашли сотрудники полиции. Им мужчина заявил, что регулярно конфликтовал с сыновьями из-за их образа жизни и пристрастия к спиртному.