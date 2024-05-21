В Свердловской области возродят легендарный конкурс после визита Путина на УВЗ

Конкурс «А ну-ка, девушки!» масштабируют на всю Свердловскую область

22 мая 2024 в 13:21 Размер текста - 17 +

Возродить конкурс предложила одна из сотрудниц УВЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области возродят легендарный советский конкурс «А ну-ка, девушки». К таком решению пришли региональные власти после того, как с таким предложением выступили сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, куда в феврале приезжал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Конкурс пользовался популярностью и его начали проводить на площадках предприятий. Это способствовало поднятию корпоративного духа и сплоченности сотрудников. В настоящее время мы изучаем этот опыт, а также опыт „Уралвагонзавода“ для организации масштабных соревнований в Свердловской области», — заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Конкурс должен будет повысить социальную значимость женщины, раскрыть ее профессиональный, творческий и интеллектуальный потенциал. По словам замдиректора по персоналу УВЗ Ирины Артамоновой, уже более 20 регионов России обратились к предприятию за консультацией по организации конкурса «А ну-ка, девушки!». «А ну-ка, девушки!» получил поддержку на федеральном уровне после визита Путина в Нижний Тагил. Одна из сотрудниц УВЗ предложила возродить соревнование в масштабах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области возродят легендарный советский конкурс «А ну-ка, девушки». К таком решению пришли региональные власти после того, как с таким предложением выступили сотрудники «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, куда в феврале приезжал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Конкурс пользовался популярностью и его начали проводить на площадках предприятий. Это способствовало поднятию корпоративного духа и сплоченности сотрудников. В настоящее время мы изучаем этот опыт, а также опыт „Уралвагонзавода“ для организации масштабных соревнований в Свердловской области», — заявил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Конкурс должен будет повысить социальную значимость женщины, раскрыть ее профессиональный, творческий и интеллектуальный потенциал. По словам замдиректора по персоналу УВЗ Ирины Артамоновой, уже более 20 регионов России обратились к предприятию за консультацией по организации конкурса «А ну-ка, девушки!». «А ну-ка, девушки!» получил поддержку на федеральном уровне после визита Путина в Нижний Тагил. Одна из сотрудниц УВЗ предложила возродить соревнование в масштабах страны.