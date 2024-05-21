Уехавшего в США художника из Екатеринбурга объявили в розыск

Художник и участник американского фестиваля Burning man Станислав Шминке (родом из Екатеринбурга) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. В 2023 году художника оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Четыре года назад Шминке с женой выиграл грант на участие в фестивале Burning man, на котором ежегодно возводят необычные арт-объекты в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими, которые попали в список номинантов в 2022 году. После окончания фестиваля Шминке остались работать в Америке, чтобы дальше продолжать развивать искусство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!