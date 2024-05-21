Общество Уехавшего в США художника из Екатеринбурга объявили в розыск 22 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Полиция объявила Шминке в розыск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Художник и участник американского фестиваля Burning man Станислав Шминке (родом из Екатеринбурга) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. В 2023 году художника оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Четыре года назад Шминке с женой выиграл грант на участие в фестивале Burning man, на котором ежегодно возводят необычные арт-объекты в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими, которые попали в список номинантов в 2022 году. После окончания фестиваля Шминке остались работать в Америке, чтобы дальше продолжать развивать искусство. Скрин: сайт МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Художник и участник американского фестиваля Burning man Станислав Шминке (родом из Екатеринбурга) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. В 2023 году художника оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Четыре года назад Шминке с женой выиграл грант на участие в фестивале Burning man, на котором ежегодно возводят необычные арт-объекты в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими, которые попали в список номинантов в 2022 году. После окончания фестиваля Шминке остались работать в Америке, чтобы дальше продолжать развивать искусство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям