21 мая 2024

Уехавшего в США художника из Екатеринбурга объявили в розыск

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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Полиция объявила Шминке в розыск Фото:

Художник и участник американского фестиваля Burning man Станислав Шминке (родом из Екатеринбурга) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. В 2023 году художника оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Четыре года назад Шминке с женой выиграл грант на участие в фестивале Burning man, на котором ежегодно возводят необычные арт-объекты в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими, которые попали в список номинантов в 2022 году. После окончания фестиваля Шминке остались работать в Америке, чтобы дальше продолжать развивать искусство.

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Художник и участник американского фестиваля Burning man Станислав Шминке (родом из Екатеринбурга) объявлен в розыск. Соответствующая информация появилась на сайте МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится в картотеке. В 2023 году художника оштрафовали на 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Четыре года назад Шминке с женой выиграл грант на участие в фестивале Burning man, на котором ежегодно возводят необычные арт-объекты в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими, которые попали в список номинантов в 2022 году. После окончания фестиваля Шминке остались работать в Америке, чтобы дальше продолжать развивать искусство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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