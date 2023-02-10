Уехавшего в США художника из Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

10 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Художник заплатит почти полмиллиона за дискредитацию российской армии Фото: Илья Московец © URA.RU Художник Станислав Шминке заплатит 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Информация о том, что Шминке вынесли постановление о назначении административного наказания появилась на сайте Ленинского районного суда в Екатеринбурге. Станислава Шминке, а также учрежденное им ООО «Интеллектуальные бизнес-решения», признали виновными по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, Шминке заплатит 100 тысяч рублей, а «Интеллектуальные бизнес-решения» — 300 тысяч. О том, что на Шминке завели два административных дела, URA.RU сообщало в конце января. Еще ранее агентство писало, что в 2020 году он с напарницей выиграли грант на участие в фестивале Burning man, который предполагает возведение необычных арт-объектов в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими прошлого года, которые попали в список номинантов. В настоящее время Шминке все еще находится в США и в следующем году планирует вновь участвовать в Burning Man.

Художник Станислав Шминке заплатит 400 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Информация о том, что Шминке вынесли постановление о назначении административного наказания появилась на сайте Ленинского районного суда в Екатеринбурге. Станислава Шминке, а также учрежденное им ООО «Интеллектуальные бизнес-решения», признали виновными по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Как пояснили URA.RU в пресс-службе суда, Шминке заплатит 100 тысяч рублей, а «Интеллектуальные бизнес-решения» — 300 тысяч. О том, что на Шминке завели два административных дела, URA.RU сообщало в конце января. Еще ранее агентство писало, что в 2020 году он с напарницей выиграли грант на участие в фестивале Burning man, который предполагает возведение необычных арт-объектов в пустыне Блэк-Рок в Неваде (США). Екатеринбуржцы стали единственными русскими прошлого года, которые попали в список номинантов. В настоящее время Шминке все еще находится в США и в следующем году планирует вновь участвовать в Burning Man.