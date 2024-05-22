Миллиардер Зимин* зарабатывает на украинских беженцах в Болгарии

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Борис Зимин зарабатывает в Болгарии на украинских беженцах
Борис Зимин зарабатывает в Болгарии на украинских беженцах Фото:

Предприниматель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) переключился с финансирования российской оппозиции на благотворительную деятельность. Он размещает в своих отелях в Болгарии беженцев с Украины.

"Помощь оказалась небескорыстной: беженцы превратились в благодарный и преданный гостиничный персонал, а болгарское правительство выделило отелям 8 млн долларов за их размещение", — выяснил RT. По подсчетам телеканала, это субсидирование позволило отелям не только продержаться на плаву, но и получить прибыль. 

Ранее тверской суд Москвы в среду заочно арестовал Бориса Зимина. Как следует из ходатайства, он совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на 567 миллионов рублей.

*Борис Зимин признан в РФ иностранным агентом

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Предприниматель Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) переключился с финансирования российской оппозиции на благотворительную деятельность. Он размещает в своих отелях в Болгарии беженцев с Украины. "Помощь оказалась небескорыстной: беженцы превратились в благодарный и преданный гостиничный персонал, а болгарское правительство выделило отелям 8 млн долларов за их размещение", — выяснил RT. По подсчетам телеканала, это субсидирование позволило отелям не только продержаться на плаву, но и получить прибыль.  Ранее тверской суд Москвы в среду заочно арестовал Бориса Зимина. Как следует из ходатайства, он совершил мошенничество с 52% акций каршеринговой фирмы на 567 миллионов рублей. *Борис Зимин признан в РФ иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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