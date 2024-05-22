Челябинский завод за 10 лет на 23% сократит вредные выбросы в атмосферу. Фото

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Выездное заседание Научно-технического совета с участием руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой. Челябинск, угмк, челябинский цинковый завод
Цинковый завод на четверть сократит выбросы в атмосферу Фото:

Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) за 10 лет сократит выбросы в атмосферу на 23%. Как сообщили в пресс-службе Челябинского реготделения партии «Единая Россия», также снизится сброс сточных вод.

«К концу 2026 года заводу удастся сократить вредные выбросы в атмосферу по отношению к 2017 году на 23%. В натуральном выражении объем сокращения составит 897 тонн за год», — отметили в партии.

В настоящий момент предприятие внедряет доочистку отходящих газов нескольких печей, модернизирует парк тепловозов и зарыбляет водные объекты региона. ЧЦЗ заключил соглашение с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством региона. Также действует двусторонний документ по улучшению экологической обстановки в Челябинске. Завод присоединился к региональному экологическому стандарту.

Участники делегации ознакомились, как ведется модернизация на цинковом заводе
Участники делегации ознакомились, как ведется модернизация на цинковом заводе
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Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) за 10 лет сократит выбросы в атмосферу на 23%. Как сообщили в пресс-службе Челябинского реготделения партии «Единая Россия», также снизится сброс сточных вод. «К концу 2026 года заводу удастся сократить вредные выбросы в атмосферу по отношению к 2017 году на 23%. В натуральном выражении объем сокращения составит 897 тонн за год», — отметили в партии. В настоящий момент предприятие внедряет доочистку отходящих газов нескольких печей, модернизирует парк тепловозов и зарыбляет водные объекты региона. ЧЦЗ заключил соглашение с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством региона. Также действует двусторонний документ по улучшению экологической обстановки в Челябинске. Завод присоединился к региональному экологическому стандарту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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