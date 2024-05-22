Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) за 10 лет сократит выбросы в атмосферу на 23%. Как сообщили в пресс-службе Челябинского реготделения партии «Единая Россия», также снизится сброс сточных вод.
«К концу 2026 года заводу удастся сократить вредные выбросы в атмосферу по отношению к 2017 году на 23%. В натуральном выражении объем сокращения составит 897 тонн за год», — отметили в партии.
В настоящий момент предприятие внедряет доочистку отходящих газов нескольких печей, модернизирует парк тепловозов и зарыбляет водные объекты региона. ЧЦЗ заключил соглашение с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством региона. Также действует двусторонний документ по улучшению экологической обстановки в Челябинске. Завод присоединился к региональному экологическому стандарту.
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