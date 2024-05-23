Арестованному свердловскому топ-силовику грозит более 22 лет лишения свободы

Арестованному по подозрению во взяточничестве и злоупотреблению полномочиями начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову грозит до 22,5 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил бывший оперуполномоченный уголовного розыска, известный екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский.
«Максимальное наказание по указанным статьям при сложении — 22,5 лет», — пояснил Колосовский. 23 мая Ленинский районный суд отправил Дьякова в СИЗО до 20 июля. Свою вину топ-силовик не признал, сказав, что его оговорил товарищ — директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который сам попал под суд.
Утром 21 мая стало известно, что оперативники ФСБ провели обыски в квартире Дьякова. Вероятнее всего, интерес силовиков к его персоне связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого (в котором также фигурирет Шахмаев). Анастасии вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
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