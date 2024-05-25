В Краснодаре крыша упала на учеников во время линейки

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В Краснодаре ветром сорвало школьную крышу, пострадало 11 детей, передает 112
В Краснодаре ветром сорвало школьную крышу, пострадало 11 детей, передает 112 Фото:

В Краснодаре во время школьной линейки произошло ЧП: крыша здания школы №29 была сорвана ветром, в результате чего пострадали 11 детей. Об этом сообщил telegram-канал 112.

"При падении сорванной ветром крыши школы в Краснодаре 11 детей пострадали", — сообщил telegram-канал. Там же заявили, что на детей упал кусок кровли вместе с деревянным каркасом. Инцидент обошелся без жертв.

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В Краснодаре во время школьной линейки произошло ЧП: крыша здания школы №29 была сорвана ветром, в результате чего пострадали 11 детей. Об этом сообщил telegram-канал 112. "При падении сорванной ветром крыши школы в Краснодаре 11 детей пострадали", — сообщил telegram-канал. Там же заявили, что на детей упал кусок кровли вместе с деревянным каркасом. Инцидент обошелся без жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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