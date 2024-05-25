В Краснодаре крыша упала на учеников во время линейки

В Краснодаре ветром сорвало школьную крышу, пострадало 11 детей, передает 112
В Краснодаре во время школьной линейки произошло ЧП: крыша здания школы №29 была сорвана ветром, в результате чего пострадали 11 детей. Об этом сообщил telegram-канал 112.
"При падении сорванной ветром крыши школы в Краснодаре 11 детей пострадали", — сообщил telegram-канал. Там же заявили, что на детей упал кусок кровли вместе с деревянным каркасом. Инцидент обошелся без жертв.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.