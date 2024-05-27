В Екатеринбурге построят дом для участников СВО

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ЖК Amundsen. Екатеринбург, подъемный кран, недвижимость, ипотека, строительство дома, строительство, стройка, строительная площадка, жк амундсен, жк amundsen
Дом рассчитан на 143 квартиры Фото:

В Екатеринбурге на улице Крауля, 190 построят жилой дом для сотрудников Росгвардии, участвовавших в спецоперации, и других работников ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

«Планируется возведение многоквартирного жилого дома для участников СВО, ветеранов боевых действий и службы. Также для семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии», — следует из сообщения.

Запуск строительства запланирован на ближайшие два года. Дом рассчитан на 143 квартиры, которые будут предоставлять в качестве служебного жилья.

Также участники СВО, служащие в Уральском федеральном округе, смогут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Законопроект об этом в ближайшее время внесут в Госдуму.

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В Екатеринбурге на улице Крауля, 190 построят жилой дом для сотрудников Росгвардии, участвовавших в спецоперации, и других работников ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ. «Планируется возведение многоквартирного жилого дома для участников СВО, ветеранов боевых действий и службы. Также для семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии», — следует из сообщения. Запуск строительства запланирован на ближайшие два года. Дом рассчитан на 143 квартиры, которые будут предоставлять в качестве служебного жилья. Также участники СВО, служащие в Уральском федеральном округе, смогут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Законопроект об этом в ближайшее время внесут в Госдуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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