В Екатеринбурге построят дом для участников СВО

В Екатеринбурге на улице Крауля, 190 построят жилой дом для сотрудников Росгвардии, участвовавших в спецоперации, и других работников ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
«Планируется возведение многоквартирного жилого дома для участников СВО, ветеранов боевых действий и службы. Также для семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии», — следует из сообщения.
Запуск строительства запланирован на ближайшие два года. Дом рассчитан на 143 квартиры, которые будут предоставлять в качестве служебного жилья.
Также участники СВО, служащие в Уральском федеральном округе, смогут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Законопроект об этом в ближайшее время внесут в Госдуму.
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