В Екатеринбурге построят дом для участников СВО

27 мая 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Дом рассчитан на 143 квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице Крауля, 190 построят жилой дом для сотрудников Росгвардии, участвовавших в спецоперации, и других работников ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ. «Планируется возведение многоквартирного жилого дома для участников СВО, ветеранов боевых действий и службы. Также для семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии», — следует из сообщения. Запуск строительства запланирован на ближайшие два года. Дом рассчитан на 143 квартиры, которые будут предоставлять в качестве служебного жилья. Также участники СВО, служащие в Уральском федеральном округе, смогут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Законопроект об этом в ближайшее время внесут в Госдуму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Крауля, 190 построят жилой дом для сотрудников Росгвардии, участвовавших в спецоперации, и других работников ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ. «Планируется возведение многоквартирного жилого дома для участников СВО, ветеранов боевых действий и службы. Также для семей военнослужащих и сотрудников Уральского округа войск национальной гвардии», — следует из сообщения. Запуск строительства запланирован на ближайшие два года. Дом рассчитан на 143 квартиры, которые будут предоставлять в качестве служебного жилья. Также участники СВО, служащие в Уральском федеральном округе, смогут получить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Законопроект об этом в ближайшее время внесут в Госдуму.