Екатеринбуржцы массово решили пожениться в День семьи

Желающих обручиться 8 июля оказалось очень много Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцы массово подают заявления в ЗАГСы на заключение браков именно 8 июля, когда празднуется День семьи, любви и верности. Об этом URA.RU рассказали в районных отделах ЗАГС.

«С портала „Госуслуг“ каждые пять минут приходят заявления на регистрацию браков летом, особенно активно пары бронируют 8 июля. На этот день уже все время занято», — рассказали в Ленинском отделе. В других отделах тренд подтвердили. В Железнодорожном районе, например, осталось всего одно «окно», в других чуть больше.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пары устроили ажиотаж на 8 июля в управлении ЗАГСа. Из-за этого работникам ведомства придется выйти на работу в свой выходной.