Екатеринбуржцы массово решили пожениться в День семьи

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Торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. Екатеринбург, свадьба, невеста, свадебное платье
Желающих обручиться 8 июля оказалось очень много Фото:

Екатеринбуржцы массово подают заявления в ЗАГСы на заключение браков именно 8 июля, когда празднуется День семьи, любви и верности. Об этом URA.RU рассказали в районных отделах ЗАГС.

«С портала „Госуслуг“ каждые пять минут приходят заявления на регистрацию браков летом, особенно активно пары бронируют 8 июля. На этот день уже все время занято», — рассказали в Ленинском отделе. В других отделах тренд подтвердили. В Железнодорожном районе, например, осталось всего одно «окно», в других чуть больше.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пары устроили ажиотаж на 8 июля в управлении ЗАГСа. Из-за этого работникам ведомства придется выйти на работу в свой выходной.

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Екатеринбуржцы массово подают заявления в ЗАГСы на заключение браков именно 8 июля, когда празднуется День семьи, любви и верности. Об этом URA.RU рассказали в районных отделах ЗАГС. «С портала „Госуслуг“ каждые пять минут приходят заявления на регистрацию браков летом, особенно активно пары бронируют 8 июля. На этот день уже все время занято», — рассказали в Ленинском отделе. В других отделах тренд подтвердили. В Железнодорожном районе, например, осталось всего одно «окно», в других чуть больше. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пары устроили ажиотаж на 8 июля в управлении ЗАГСа. Из-за этого работникам ведомства придется выйти на работу в свой выходной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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