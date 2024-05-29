Челябинские заводы не могут начать производство в индустриальном парке

Заводы-резиденты индустриального парка «Малая Сосновка» в Челябинской области инвестировали средства в новую площадку, однако запуск производства пришлось отодвинуть. Как URA.RU сообщил директор по развитию компании «Мосинтерпак» Виталий Кручинин, трудности связаны дефицитом инфраструктуры.
«В парке нет инфраструктуры: ни ливневки, ни канализации, не хватает электрических мощностей. Раз в квартал в минпроме нас собирают. Отчитываемся о пройденном пути, но воз с места не двигается или очень медленно. Хорошо, мы успели раньше остальных получить техусловия на минимальные 150 киловатт при потребности в 600-1000 киловатт. Это позволит запустить один цех из запланированных семи. Что делать остальным, не ясно», — рассказал URA.RU Кручинин.
Собеседник добавил, что получил счет на подключение к электросетям размером в 56 тысяч рублей. Этой суммой можно ограничиться при готовности ждать решения, обещанного властями, хотя срок неизвестен. В другом случае придется заплатить 1,8 млн рублей, чтобы решить проблему в короткое время. Из-за трудностей на месте приходится монтировать металлические конструкции, сваренные на другой площадке.
Из четырех заявленных в декабре 2022 года компаний-пионеров единственным предприятием, которое функционирует на территории парка, является переработчик вторсырья АО «Втор-ком». В пресс-службе ситуацию комментировать не стали, отметив, что заходили в чистое поле. Уточнили, что возникающие проблемы решать удается. По данным URA.RU, за счет «Малой Сосновки» компания смогла расширить производство в условиях подскочившего спроса. Другой резидент парка, производитель одноразовой посуды Ekospunz, сроки запуска передвинул на осень.
В минпроме ранее заявляли, что «Малая Сосновка» обеспечит рабочими местами порядка двух тысяч человек. Объем налоговых отчислений в период реализации инвестиционных проектов должен был составить около одного млрд рублей. Земельные участки в парке продолжают выделяться.
При подготовке информации URA.RU направило запросы в пресс-службы регионального минпрома и в управляющую компанию, которая выступает оператором парка. Также запрос адресован в пресс-службу компании «Челябэнерго». По мере поступления ответов они будут опубликованы.
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