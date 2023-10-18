В Челябинской области отдали 104 участка под социальные и инвестпроекты

Агломерационная фабрика в Магнитогорске — самый крупный объект среди масштабных инвестпроектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области инвесторы получили 104 участка под масштабные проекты. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

«С 2015 года для размещения объектов соцкультбыта и масштабных инвестпроектов организации заключили договоры аренды по 104 земельным участкам. Средний срок реализации масштабных инвестиционных проектов, размещения объектов соцкультбыта при подаче заявки на получение земельных участков в аренду без проведения торгов составляет три-пять лет», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Поддержка масштабных инвестпроектов — это отдельный вид помощи бизнесу. При этом ряд параметров проекта должен соответствовать определенным критериям. Это сумма капитальных вложений (не менее 50 млн рублей), число создаваемых рабочих мест (не менее 25) и сумма ежегодных налоговых отчислений (не менее 2 млн рублей).

Земли выделяются под создание нового или модернизацию действующего производства, создание логистических и производственно-складских комплексов. Кроме того, есть проекты масштабных инвестпроектов в области информации и связи, сельского хозяйства, сбора и утилизации отходов.

В частности, земля без торгов предоставлена для создания индустриального парка «Малая Сосновка» и экопромышленного парка для обращения с вторсырьем в Миассе (объем инвестиций более 1,2 млрд рублей). Для строительства заправок автомобилей природным газом пять организаций получили участки для реализации шести проектов.

Среди объектов соцкультбыта самые крупные: объекты «Спортивного города» предприятий «Мистраль» (1 млрд рублей) и «РМК-Арена» (5 млрд рублей). Наибольший объем инвестиций вложен в масштабный инвестпроект ММК по строительству агломерационной фабрики производительностью 5,5 млн тонн агломерата в год (30 млрд рублей) и МИП ООО «Агропарк Урал» по созданию агропромышленного парка в Усть-Катаве (7,1 млрд рублей).

18 октября вопрос о предоставлении участков для размещения объектов соцкультбыта и масштабных инвестиционных проектов рассмотрел комитет заксобрания по экономической политике. Депутаты рекомендовали минэкономразвития области разработать порядок проверки соответствия реализуемых объектов критериям, установленным законом о земельных отношениях.