Челябинцы могут накопить на квартиру в среднем за шесть лет

Челябинцы при средней зарплате в 63 тысячи рублей смогут накопить на вторичную однокомнатную квартиру, стоимость которой составляет 4 млн 358 тысяч рублей, в среднем за 5,8 года. Об этом 30 мая сообщили на портале о недвижимости «Мир квартир».
«Челябинцам копить на собственное жилье придется 5,8 года. В городе цены на квартиры в последние годы стремительно росли, и их уже нельзя назвать низкими — в среднем стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 4 млн 357 тысяч рублей, и это при средней зарплате в 63 тысячи рублей в месяц», — сообщается на портале «Мир квартир».
Также эксперты отметили, что в среднем по России квартира стоит 5 млн 549 тысяч рублей, а зарплата в среднем равняется 78 тысячам 432 рублям. Так что копить россиянину в среднем придется 5,9 года.
Как объяснил ситуацию гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, исследование 2023 года показывало, что средний россиянин должен откладывать свою зарплату на полгода дольше. Это значит, что рост зарплат все-таки немного обгоняет рост цен на вторичном рынке и квартиры становятся доступнее.
Так, у москвичей срок накопления снизился на два года, у питерцев, севастопольцев и жителей Краснодарского края — почти на два, у калининградцев — на два с лишним года. Также аналитик пояснил: если в ближайшие месяцы и годы цены на квартиры будут снижаться или хотя бы останутся прежними, то, с учетом постоянно растущих доходов, жителям России станет проще накопить на покупку жилья.
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