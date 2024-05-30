Экс-сотрудницу «Почты России» будут судить за хищение пенсий у челябинцев

Бывшую сотрудницу «Почты России» в Копейске (Челябинская область) отправили под суд за присвоение и растрату пенсий челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 31 мая в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Челябинка присваивала пенсии на протяжении года, внося в программу ложные сведения. Всего таким образом она получила около 155 тысяч рублей.
«Бывший начальник отделения добровольно возместила часть присвоенных денежных средств. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Обновлено в 10:35 по Уральскому времени:
«Мы усилили контроль за персоналом почтовых отделений Челябинской области. Помимо этого, мы работаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи», — сообщили URA.RU в пресс-службы «Почты России».
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