30 мая 2024

Экс-сотрудницу «Почты России» будут судить за хищение пенсий у челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшая сотрудница около года присваивала пенсии челябинцев
Бывшая сотрудница около года присваивала пенсии челябинцев Фото:

Бывшую сотрудницу «Почты России» в Копейске (Челябинская область) отправили под суд за присвоение и растрату пенсий челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 31 мая в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Челябинка присваивала пенсии на протяжении года, внося в программу ложные сведения. Всего таким образом она получила около 155 тысяч рублей.

«Бывший начальник отделения добровольно возместила часть присвоенных денежных средств. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Обновлено в 10:35 по Уральскому времени:

«Мы усилили контроль за персоналом почтовых отделений Челябинской области. Помимо этого, мы работаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи», — сообщили URA.RU в пресс-службы «Почты России».

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Бывшую сотрудницу «Почты России» в Копейске (Челябинская область) отправили под суд за присвоение и растрату пенсий челябинцев. Об этом URA.RU сообщили 31 мая в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отделения почтовой связи. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Челябинка присваивала пенсии на протяжении года, внося в программу ложные сведения. Всего таким образом она получила около 155 тысяч рублей. «Бывший начальник отделения добровольно возместила часть присвоенных денежных средств. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемой в размере причиненного ущерба», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Обновлено в 10:35 по Уральскому времени: «Мы усилили контроль за персоналом почтовых отделений Челябинской области. Помимо этого, мы работаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи», — сообщили URA.RU в пресс-службы «Почты России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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