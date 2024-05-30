30 мая 2024

Челябинцам рассказали, какой транспорт запустят на время ремонта трамвайных путей. Карта

В Челябинске на время ремонта трамвайных путей запустят другой транспорт
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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, благоустройство, улица кирова, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
В Челябинске на время ремонта трамвайных путей запустят автобус КМ1 Фото:

В Челябинске в связи с проведением ремонта трамвайных путей на проспекте Победы, улицах Каслинской, Черкасской и Свердловском тракте введут компенсационные маршруты. Они будут введены с 1 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске с 1 июня автобус КМ1, Теплотехнический институт — ЧМК, будет следовать по таким улицам, как Проспект Победы, Черкасская, Шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая. На маршрут будут выходить десять автобусов большого класса с интервалом 10-25 минут. Первый рейс от Теплотехнического института и ЧМК состоится в 5:35 ежедневно, последний рейс от Теплотехнического института будет в 22:30, от ЧМК — в 22:00 ежедневно», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, трамвай-челнок, курсирующий по маршруту Свердловский проспект — Чичерина, будет ходить с интервалом 8-16 минут ежедневно. Первый рейс от Чичерина состоится в 5:15, от Свердловского проспекта — в 5:43, последний рейс от Чичерина — в 23:12, от Свердловского проспекта — в 23:38.

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В Челябинске в связи с проведением ремонта трамвайных путей на проспекте Победы, улицах Каслинской, Черкасской и Свердловском тракте введут компенсационные маршруты. Они будут введены с 1 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске с 1 июня автобус КМ1, Теплотехнический институт — ЧМК, будет следовать по таким улицам, как Проспект Победы, Черкасская, Шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая. На маршрут будут выходить десять автобусов большого класса с интервалом 10-25 минут. Первый рейс от Теплотехнического института и ЧМК состоится в 5:35 ежедневно, последний рейс от Теплотехнического института будет в 22:30, от ЧМК — в 22:00 ежедневно», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве также отметили, трамвай-челнок, курсирующий по маршруту Свердловский проспект — Чичерина, будет ходить с интервалом 8-16 минут ежедневно. Первый рейс от Чичерина состоится в 5:15, от Свердловского проспекта — в 5:43, последний рейс от Чичерина — в 23:12, от Свердловского проспекта — в 23:38.
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© Служба новостей «URA.RU»
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