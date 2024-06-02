02 июня 2024

В Екатеринбурге младенец выпал с 4 этажа, пока мама была на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
Девочка выжила, сейчас за ее жизнь борются врачи Фото:

В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа на улице Надеждинская, 13-А, пока мама была на работе. ЧП произошло 2 июня. Малышка осталась жива и сейчас находится в реанимации, сообщил URA.RU источник.

«Пока мама была на работе, девочка оставалась дома под присмотром 9-летней сестры. В это время домой зашел дядя проверить детей и застал их играющими на подоконнике. Он отвлекся, а через 10 минут услышал крик. Забежал в комнату и обнаружил, что маленькая племянница выпала из окна», — рассказал собеседник агентства.

Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации детской больницы №9. Ее мама — гражданка Киргизии, которая работает в Екатеринбурге поваром в кафе «Поль Бейкери». Женщину привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», добавил источник.

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В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа на улице Надеждинская, 13-А, пока мама была на работе. ЧП произошло 2 июня. Малышка осталась жива и сейчас находится в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Пока мама была на работе, девочка оставалась дома под присмотром 9-летней сестры. В это время домой зашел дядя проверить детей и застал их играющими на подоконнике. Он отвлекся, а через 10 минут услышал крик. Забежал в комнату и обнаружил, что маленькая племянница выпала из окна», — рассказал собеседник агентства. Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации детской больницы №9. Ее мама — гражданка Киргизии, которая работает в Екатеринбурге поваром в кафе «Поль Бейкери». Женщину привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», добавил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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