В Екатеринбурге младенец выпал с 4 этажа, пока мама была на работе

В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа на улице Надеждинская, 13-А, пока мама была на работе. ЧП произошло 2 июня. Малышка осталась жива и сейчас находится в реанимации, сообщил URA.RU источник.
«Пока мама была на работе, девочка оставалась дома под присмотром 9-летней сестры. В это время домой зашел дядя проверить детей и застал их играющими на подоконнике. Он отвлекся, а через 10 минут услышал крик. Забежал в комнату и обнаружил, что маленькая племянница выпала из окна», — рассказал собеседник агентства.
Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации детской больницы №9. Ее мама — гражданка Киргизии, которая работает в Екатеринбурге поваром в кафе «Поль Бейкери». Женщину привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», добавил источник.
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