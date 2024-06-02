В Екатеринбурге младенец выпал с 4 этажа, пока мама была на работе

03 июня 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Девочка выжила, сейчас за ее жизнь борются врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа на улице Надеждинская, 13-А, пока мама была на работе. ЧП произошло 2 июня. Малышка осталась жива и сейчас находится в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Пока мама была на работе, девочка оставалась дома под присмотром 9-летней сестры. В это время домой зашел дядя проверить детей и застал их играющими на подоконнике. Он отвлекся, а через 10 минут услышал крик. Забежал в комнату и обнаружил, что маленькая племянница выпала из окна», — рассказал собеседник агентства. Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации детской больницы №9. Ее мама — гражданка Киргизии, которая работает в Екатеринбурге поваром в кафе «Поль Бейкери». Женщину привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», добавил источник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полуторагодовалая девочка выпала из окна 4 этажа на улице Надеждинская, 13-А, пока мама была на работе. ЧП произошло 2 июня. Малышка осталась жива и сейчас находится в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Пока мама была на работе, девочка оставалась дома под присмотром 9-летней сестры. В это время домой зашел дядя проверить детей и застал их играющими на подоконнике. Он отвлекся, а через 10 минут услышал крик. Забежал в комнату и обнаружил, что маленькая племянница выпала из окна», — рассказал собеседник агентства. Девочка получила серьезные травмы и сейчас находится в реанимации детской больницы №9. Ее мама — гражданка Киргизии, которая работает в Екатеринбурге поваром в кафе «Поль Бейкери». Женщину привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», добавил источник.