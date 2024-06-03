В Подмосковье задержали участника банды Басаева за нападение на Буденновск

03 июня 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили к следователям Фото: Анна Майорова © URA.RU Правоохранительные органы России задержали участника нападения банды террориста Шамиля Басаева на Буденновск, произошедшего в 1995 году. Задержанным оказался житель Москвы Хамзат Зоев. «Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений», — сообщили в СК. Зоев обвиняется по нескольким статьям, включая террористический акт и бандитизм. Зоев был задержан в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья и доставлен к следователям. Ессентукский городской суд избрал ему меру пресечения. В ЦОС ФСБ подчеркнули наличие «неопровержимой доказательной базы» его участия в преступлении. В июне 1995 года Зоев вступил в состав банды Басаева и принимал активное участие в нападении на Буденновск, в результате которого погибли 129 человек, ранены 317, а 1 586 человек были захвачены в заложники. Это нападение стало одним из самых кровавых терактов в истории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы России задержали участника нападения банды террориста Шамиля Басаева на Буденновск, произошедшего в 1995 году. Задержанным оказался житель Москвы Хамзат Зоев. «Главным следственным управлением СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения устойчивой вооруженной группы (банды) под общим руководством Шамиля Басаева на организации и жителей города Буденновска Ставропольского края, получены доказательства причастности жителя Москвы Хамзата Зоева к совершению указанных преступлений», — сообщили в СК. Зоев обвиняется по нескольким статьям, включая террористический акт и бандитизм. Зоев был задержан в деревне Перещапово Можайского городского округа Подмосковья и доставлен к следователям. Ессентукский городской суд избрал ему меру пресечения. В ЦОС ФСБ подчеркнули наличие «неопровержимой доказательной базы» его участия в преступлении. В июне 1995 года Зоев вступил в состав банды Басаева и принимал активное участие в нападении на Буденновск, в результате которого погибли 129 человек, ранены 317, а 1 586 человек были захвачены в заложники. Это нападение стало одним из самых кровавых терактов в истории России.