В Екатеринбурге в горящей квартире обнаружили плантацию конопли

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Пожар на Воровского. Тюмень , мчс, тушение пожара, пожарные, пожарники
Спасатели не ожидали увидеть в загоревшемся жилище подпольный наркоцех (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге спасатели во время тушения пожара в квартире заметили плантацию подозрительных растений и вызвали полицию. Оказалось, что хозяин жилища выращивал на продажу коноплю, рассказал URA.RU источник.

«Сотрудники МЧС тушили возгорание электропроводки в одной из квартир дома №86 на Волгоградской и заметили растения, похожие на коноплю. Вызвали полицейских, которые задержали хозяина. Выяснилось, что он в своем жилище вырастил 19 кустов конопли. Еще 400 граммов этого наркотика хранилось в высушенном виде», — сказал собеседник агентства.

Гражданин заявил, что выращивал коноплю для последующего сбыта. От медосвидетельствования он отказался. Мужчина задержан, возбуждены уголовные дела по по ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», а также по ч.4 ст. 228.1 — «Сбыт наркотиков в крупном размере».

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В Екатеринбурге спасатели во время тушения пожара в квартире заметили плантацию подозрительных растений и вызвали полицию. Оказалось, что хозяин жилища выращивал на продажу коноплю, рассказал URA.RU источник. «Сотрудники МЧС тушили возгорание электропроводки в одной из квартир дома №86 на Волгоградской и заметили растения, похожие на коноплю. Вызвали полицейских, которые задержали хозяина. Выяснилось, что он в своем жилище вырастил 19 кустов конопли. Еще 400 граммов этого наркотика хранилось в высушенном виде», — сказал собеседник агентства. Гражданин заявил, что выращивал коноплю для последующего сбыта. От медосвидетельствования он отказался. Мужчина задержан, возбуждены уголовные дела по по ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», а также по ч.4 ст. 228.1 — «Сбыт наркотиков в крупном размере».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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