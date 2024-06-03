В Екатеринбурге в горящей квартире обнаружили плантацию конопли

03 июня 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Спасатели не ожидали увидеть в загоревшемся жилище подпольный наркоцех (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге спасатели во время тушения пожара в квартире заметили плантацию подозрительных растений и вызвали полицию. Оказалось, что хозяин жилища выращивал на продажу коноплю, рассказал URA.RU источник. «Сотрудники МЧС тушили возгорание электропроводки в одной из квартир дома №86 на Волгоградской и заметили растения, похожие на коноплю. Вызвали полицейских, которые задержали хозяина. Выяснилось, что он в своем жилище вырастил 19 кустов конопли. Еще 400 граммов этого наркотика хранилось в высушенном виде», — сказал собеседник агентства. Гражданин заявил, что выращивал коноплю для последующего сбыта. От медосвидетельствования он отказался. Мужчина задержан, возбуждены уголовные дела по по ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», а также по ч.4 ст. 228.1 — «Сбыт наркотиков в крупном размере». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге спасатели во время тушения пожара в квартире заметили плантацию подозрительных растений и вызвали полицию. Оказалось, что хозяин жилища выращивал на продажу коноплю, рассказал URA.RU источник. «Сотрудники МЧС тушили возгорание электропроводки в одной из квартир дома №86 на Волгоградской и заметили растения, похожие на коноплю. Вызвали полицейских, которые задержали хозяина. Выяснилось, что он в своем жилище вырастил 19 кустов конопли. Еще 400 граммов этого наркотика хранилось в высушенном виде», — сказал собеседник агентства. Гражданин заявил, что выращивал коноплю для последующего сбыта. От медосвидетельствования он отказался. Мужчина задержан, возбуждены уголовные дела по по ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению», а также по ч.4 ст. 228.1 — «Сбыт наркотиков в крупном размере».