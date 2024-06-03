Жительнице ЛНР грозит пожизненное за укрывательство двух солдат ВСУ дома

Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) грозит пожизненным лишением свободы за сокрытие двух военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.
«50-летняя местная жительница, действуя по заданию представителя ГУР Министерства обороны Украины, два года скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Впоследствии попыталась оказать им содействие по перемещению на территорию Украины», — передает слова Усачевой ТАСС.
По ее словам, женщина пыталась помочь украинским военным, предоставляя им фиктивные медицинские инструменты и сим-карты местного оператора. Военнослужащие были задержаны при выезде из республики в начале года. Уголовное дело возбуждено по статье «государственная измена».
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