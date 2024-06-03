03 июня 2024

Жительнице ЛНР грозит пожизненное за укрывательство двух солдат ВСУ дома

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, уголовный кодекс, женская колония, исправительная колония 4
Уголовное дело возбуждено по статье «государственная измена» Фото:
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Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) грозит пожизненным лишением свободы за сокрытие двух военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева.

«50-летняя местная жительница, действуя по заданию представителя ГУР Министерства обороны Украины, два года скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Впоследствии попыталась оказать им содействие по перемещению на территорию Украины», — передает слова Усачевой ТАСС.

По ее словам, женщина пыталась помочь украинским военным, предоставляя им фиктивные медицинские инструменты и сим-карты местного оператора. Военнослужащие были задержаны при выезде из республики в начале года. Уголовное дело возбуждено по статье «государственная измена».

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Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) грозит пожизненным лишением свободы за сокрытие двух военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева. «50-летняя местная жительница, действуя по заданию представителя ГУР Министерства обороны Украины, два года скрывала в своей квартире от российских органов власти двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Впоследствии попыталась оказать им содействие по перемещению на территорию Украины», — передает слова Усачевой ТАСС. По ее словам, женщина пыталась помочь украинским военным, предоставляя им фиктивные медицинские инструменты и сим-карты местного оператора. Военнослужащие были задержаны при выезде из республики в начале года. Уголовное дело возбуждено по статье «государственная измена».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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