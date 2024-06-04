Вокзал Екатеринбурга закроют для грузовых поездов ради «наземного метро»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация эксплуатационных возможностей мобильной мойки высокого давления. Екатеринбург, железнодорожный вокзал, жд вокзал екатеринбург
Благодаря запрету для грузовых поездов ускорится реализация проекта «наземного метро», сообщил Куйвашев Фото:

ЖД-вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые составы, и это ускорит реализацию проекта городского «наземного метро». О таких планах губернатор Евгений Куйвашев заявил на презентации Свердловской области в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, передает корреспондент URA.RU.

«В наши планы входит развитие существующей железнодорожной инфраструктуры. В частности, грузовое движение будет вынесено со станции «Екатеринбург-Пассажирский». Это, в свою очередь, ускорит создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, где движение будет организовано по принципу «наземного метро», — анонсировал Куйвашев.

По его словам, одна из ключевых целей свердловских властей — сделать регион крупнейшим транспортно-логистическим комплексом России, хабом международной торговли. Ключевое звено задумки — строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Екатеринбург». Его рассчитывают запустить в 2027 году. «К 2035 году прогнозируем загрузку логистических мощностей „Сухого порта“ на уровне 30 миллионов тонн», — поделился губернатор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЖД-вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые составы, и это ускорит реализацию проекта городского «наземного метро». О таких планах губернатор Евгений Куйвашев заявил на презентации Свердловской области в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, передает корреспондент URA.RU. «В наши планы входит развитие существующей железнодорожной инфраструктуры. В частности, грузовое движение будет вынесено со станции «Екатеринбург-Пассажирский». Это, в свою очередь, ускорит создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, где движение будет организовано по принципу «наземного метро», — анонсировал Куйвашев. По его словам, одна из ключевых целей свердловских властей — сделать регион крупнейшим транспортно-логистическим комплексом России, хабом международной торговли. Ключевое звено задумки — строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Екатеринбург». Его рассчитывают запустить в 2027 году. «К 2035 году прогнозируем загрузку логистических мощностей „Сухого порта“ на уровне 30 миллионов тонн», — поделился губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...