Вокзал Екатеринбурга закроют для грузовых поездов ради «наземного метро»

ЖД-вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые составы, и это ускорит реализацию проекта городского «наземного метро». О таких планах губернатор Евгений Куйвашев заявил на презентации Свердловской области в рамках Дня Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве, передает корреспондент URA.RU.
«В наши планы входит развитие существующей железнодорожной инфраструктуры. В частности, грузовое движение будет вынесено со станции «Екатеринбург-Пассажирский». Это, в свою очередь, ускорит создание Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, где движение будет организовано по принципу «наземного метро», — анонсировал Куйвашев.
По его словам, одна из ключевых целей свердловских властей — сделать регион крупнейшим транспортно-логистическим комплексом России, хабом международной торговли. Ключевое звено задумки — строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Екатеринбург». Его рассчитывают запустить в 2027 году. «К 2035 году прогнозируем загрузку логистических мощностей „Сухого порта“ на уровне 30 миллионов тонн», — поделился губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!