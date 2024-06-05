В Челябинске водители устроили дорожный конфликт с поножовщиной

05 июня 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Оба участника конфликта установлены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна днем 5 июня два водителя устроили дорожный конфликт с поножовщиной. Один из них госпитализирован, другой находится в полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Сообщение о дорожном конфликте зарегистрировано в Советском отделе полиции, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Участники инциндента установлены, один из них госпитализирован в медучреждение, второй доставлен в отдел полиции», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы полиции, нож изъят. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным URA.RU, инцидент произошел из-за спешки обоих водителей, один из которых вез маленького ребенка, другой — пожилую женщину. Когда один из них подрезал другого, началась словесная перепалка, а затем драка. В результате водитель с бабушкой достал нож и ударил оппонента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна днем 5 июня два водителя устроили дорожный конфликт с поножовщиной. Один из них госпитализирован, другой находится в полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Сообщение о дорожном конфликте зарегистрировано в Советском отделе полиции, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Участники инциндента установлены, один из них госпитализирован в медучреждение, второй доставлен в отдел полиции», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы полиции, нож изъят. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным URA.RU, инцидент произошел из-за спешки обоих водителей, один из которых вез маленького ребенка, другой — пожилую женщину. Когда один из них подрезал другого, началась словесная перепалка, а затем драка. В результате водитель с бабушкой достал нож и ударил оппонента.