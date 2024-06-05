В Челябинске водители устроили дорожный конфликт с поножовщиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, постовой, улица, полиция, гибдд, дпс, гаи, дорога
Оба участника конфликта установлены Фото:

В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна днем 5 июня два водителя устроили дорожный конфликт с поножовщиной. Один из них госпитализирован, другой находится в полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Сообщение о дорожном конфликте зарегистрировано в Советском отделе полиции, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Участники инциндента установлены, один из них госпитализирован в медучреждение, второй доставлен в отдел полиции», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы полиции, нож изъят. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным URA.RU, инцидент произошел из-за спешки обоих водителей, один из которых вез маленького ребенка, другой — пожилую женщину. Когда один из них подрезал другого, началась словесная перепалка, а затем драка. В результате водитель с бабушкой достал нож и ударил оппонента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна днем 5 июня два водителя устроили дорожный конфликт с поножовщиной. Один из них госпитализирован, другой находится в полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Сообщение о дорожном конфликте зарегистрировано в Советском отделе полиции, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Участники инциндента установлены, один из них госпитализирован в медучреждение, второй доставлен в отдел полиции», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы полиции, нож изъят. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данным URA.RU, инцидент произошел из-за спешки обоих водителей, один из которых вез маленького ребенка, другой — пожилую женщину. Когда один из них подрезал другого, началась словесная перепалка, а затем драка. В результате водитель с бабушкой достал нож и ударил оппонента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...