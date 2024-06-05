Завод челябинского олигарха Зюзина проиграл иск о защитной зоне

Челябинский завод по производству коксохимической продукции (»Мечел-Кокс») в составе холдинга «Мечел» Игоря Зюзина проиграл суд управлению Роспотребнадзора по региону. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в решении суда.
Завод пытался оспорить один из пунктов предписания службы, выданного в сентябре 2023 года. Раздел касается возложения обязанности оформить в установленном порядке откорректированный проект на санитарно-защитную зону. Подробности о процессе в настоящий момент отсутствуют. В качестве третьего лица в деле участвовал Челябинский металлургический комбинат.
При подготовке информации URA.RU направило запросы для комментариев обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут размещены позже.
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