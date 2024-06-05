Завод челябинского олигарха Зюзина проиграл иск о защитной зоне

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"Мечел-Кокс" не смог оспорить в суде предписание Роспотребнадзора
"Мечел-Кокс" не смог оспорить в суде предписание Роспотребнадзора Фото:

Челябинский завод по производству коксохимической продукции (»Мечел-Кокс») в составе холдинга «Мечел» Игоря Зюзина проиграл суд управлению Роспотребнадзора по региону. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в решении суда.

Завод пытался оспорить один из пунктов предписания службы, выданного в сентябре 2023 года. Раздел касается возложения обязанности оформить в установленном порядке откорректированный проект на санитарно-защитную зону. Подробности о процессе в настоящий момент отсутствуют. В качестве третьего лица в деле участвовал Челябинский металлургический комбинат.

При подготовке информации URA.RU направило запросы для комментариев обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут размещены позже.

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Челябинский завод по производству коксохимической продукции (»Мечел-Кокс») в составе холдинга «Мечел» Игоря Зюзина проиграл суд управлению Роспотребнадзора по региону. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «В удовлетворении заявленных требований отказать. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — отмечено в решении суда. Завод пытался оспорить один из пунктов предписания службы, выданного в сентябре 2023 года. Раздел касается возложения обязанности оформить в установленном порядке откорректированный проект на санитарно-защитную зону. Подробности о процессе в настоящий момент отсутствуют. В качестве третьего лица в деле участвовал Челябинский металлургический комбинат. При подготовке информации URA.RU направило запросы для комментариев обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили и будут размещены позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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