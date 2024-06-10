КСП проверит расходы челябинского минздрава на 4,4 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области начала проверку регионального минздрава и подведомственных ему структур. Об этом сообщили URA.RU в КСП 10 июня.
«Приступаем к проведению контрольного мероприятия в министерстве здравоохранения Челябинской области. Объектами проверки станут само министерство и подведомственные бюджетные и автономные учреждения. Объем их финансирования за 2022 — 2023 годы составил 4,4 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе КСП.
Программа контрольного мероприятия включает оценку эффективности мероприятий, направленных на привлечение кадров для медицинских организаций; проверку целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения». Также будет проверено целевое использование средств, направленных на региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».
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