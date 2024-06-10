Топ мероприятий в День России в Екатеринбурге

Бесплатно для горожан выступит дуэт Filatov & Karas Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

День России в этом году выпал на будний день, а значит нужно использовать свободное время на максимум. В качестве развлечений екатеринбуржцам предлагают концерт любимой певицы ЧВК «Вагнер», общение с блогерами, оригинальную постановку о цирюльнике Фигаро, который стал менеджером, и многое другое. Все самое интересное 12 июня — в подборке URA.RU.

«Хором славим Россию и город»

В Историческом сквере устроят ежегодный праздник «Хором славим Россию и город». Тысячный хор вместе с горожанами споет в сопровождении оркестра. К исполнению могут присоединиться все желающие: текст будут транслировать на экране, также зрителям выдадут буклеты со словами. Участие бесплатное, начало в 14:00 в Историческом сквере.

Фестиваль «Блогеров России»

В Екатеринбурге впервые пройдет фестиваль, на который съедутся популярные блогеры. Среди них — Yan Dilan, Сережа ОМГ, Gazan и Милана Хаметова. Посетителям обещают тематические мастер-классы, автограф-сессии и конкурсы. В программе есть флешмоб в честь Дня России: участники создадут российский триколор из 30 тысяч белых, синих и красных ленточек и поднимут его в небо, музыкальным подарком станет дуэт Filatov & Karas. Вход бесплатный, старт мероприятия — в 14:00.

Опера «Свадьба Фигаро»

С гастролями на Урал приедет Нижегородский театр оперы и балета. Артисты привезут оперу «Свадьба Фигаро», получившую «Золотую маску» в 2022 году. От классической постановки эту отличает современность: действия будут происходить в наше время, а Фигаро и граф Альмавива станут эффективными менеджерами. Опера идет на итальянском, но с построчным переводом на русский. Начало в 18:30, билеты — от 500 рублей.

Концерт Мэйби Бэйби

В «Фабрике» состоится концерт певицы, которая прославилась благодаря песням «Зайка», «Барбисайз» и «Аскорбинка». Мэйби Бэйби особенно популярна среди подростков и на фронте у бойцов ЧВК «Вагнер», а на ее выступлениях слушатели отрываются не хуже, чем на рок-концертах. Артистка выступит в 20:00, билеты — от 1800 рублей.

Экскурсия на ретро-трамвае

Екатеринбуржцам предлагают познакомиться ближе с городом, в котором они живут. В День России пройдут три часовые экскурсии (в 15:00, 16:00 и 17:00) на ретро-трамвае, который стартует от остановки «Цирк» на Куйбышева в сторону Радищева. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация по телефону: +7 912 632-31-07.

Историческая реконструкция

Во Дворце народного творчества пройдет историческая реконструкция к 110-летию начала Первой мировой войны. Участники свердловского Российского военно-исторического общества облачатся в униформу императорской армии, покажут строевой смотр и продемонстрируют владение оружием.