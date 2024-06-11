Какие вакансии предлагают челябинским школьникам и студентам во время каникул

Популярные вакансии для челябинской молодежи на время летних каникул

12 июня 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Курьер — одна из наиболее распространенных вакансий для молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области студенты и старшеклассники часто подрабатывают во время каникул. Эксперты «Авито Работа» рассказали, на что молодежи стоит обращать внимание при поиске летней подработки. Какие популярные вакансии предлагают в регионе старшеклассникам и студентам, — в материале URA.RU. Где молодым искать работу В период летних каникул многие студенты и старшеклассники стремятся подработать, чтобы заработать или получить трудовой опыт. Привлечение молодежи на рынок труда стало одним из ключевых трендов сегодняшнего дня. По данным Елизаветы Чуриной, регионального представителя «Авито Работа» в УрФО, предложения для молодежи в качестве летней подработки есть во всех отраслях. Молодые люди могут попробовать свои силы в продажах, общепите, индустрии развлечений, туризме или работе с детьми. Наиболее востребованными являются вакансии комплектовщиков, сборщиков и продавцов-консультантов. Для подростков чаще всего размещают вакансии промоутеров, курьеров и администраторов. По итогам I квартала 2024 года количество предложений для студентов и кандидатов без опыта на платформе «Авито Работа» в Челябинской области увеличилось в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Особые требования Эксперт советует родителям подростков, ищущих работу на лето, тщательно изучать отзывы о компаниях и должностях. Необходимо проанализировать, подходит ли такая работа для их ребенка. Важно учитывать, что к трудоустройству несовершеннолетних предъявляются особые требования, например, ограничения по продолжительности рабочего дня. По закону, подростки до 18 лет не могут работать в ночные смены или ездить в командировки. Дети в возрасте 14-15 лет могут работать не более 4 часов в день, 15-16-летние — до 5 часов, а 16-18-летние — до 7 часов. Сколько платят молодежи Студенты могут выбрать подработку по профильной специальности, чтобы получить первый опыт в профессии. Например, будущих педагогов охотно берут вожатыми в загородные лагеря или на пришкольные летние площадки. Так, в детском лагере в Сосновском районе вожатому обещают платить от 10 тысяч рублей в неделю. Вожатый будет заниматься с группами до 15 детей, жить и питаться за счет работодателя. В Чебаркуле студентам и старшеклассникам предлагают поработать на свежем воздухе экскурсоводом фермы-зоопарка. Устроиться как на лето, так и на постоянную подработку. Компания готова платить еженедельно, исходя из тарифа около 2 тысяч рублей за смену. Будущего повара или студента приглашают на лето на место хинкальщика в ресторане в Магнитогорске. Ему поручат замешивать тесто на спецоборудовании и лепить хинкали. Работодатель предлагает график 2 через 2, обеды и ужины. Почасовая оплата труда составляет 230 рублей. Из массовых сотрудников востребованы продавцы, промоутеры, сотрудники торгового зала и курьеры. Например, студента возьмут поработать продавцом различных лакомств в парке под тентом. За одну смену будут платить 2 тысячи рублей. Удобный сменный график и подработку на лето предлагают сотруднику торгового зала. В обязанности входит выкладка товаров, актуализация ценников, контроль сроков годности, консультирование покупателей. При условии полного рабочего дня сотрудник торгового зала может получать от 55 тысяч рублей в месяц. Почасовая оплата труда курьера на велосипеде составит 220 рублей. Компания также доплачивает деньги за работу в выходные. За участие в акции «Приведи друга» обещает выдать премию до 12 тысяч рублей. Курьер будет доставлять заказы из дарк-стора по удобному графику со сменами от 4-х часов в день. Смены по 4 и 8 часов, ежедневные выплаты предлагают промоутеру, который будет разносить по почтовым ящикам рекламные листовки и газеты. Он может заниматься этим по свободному графику и заработок зависит от выполненного объема. За один час работы промоутеру платят 300 рублей. Как распознать надежного работодателя Эксперт отмечает, что должно насторожить, если работодатель обещает непомерно высокую зарплату. Зарплату в вакансии необходимо сравнивать со средней по региону или с аналогичными предложениями. Надо также проверять предприятие на общедоступных ресурсах. Насколько прозрачный бизнес и каковы условия труда — помогут понять отзывы сотрудников о компании. Чурина также обращает внимание, что надежный работодатель не станет требовать денег с соискателя. Такие уловки как требование заплатить за вводное обучение, оформление документов, «бронирование» вакансии — должны стать поводом не связываться с потенциальными мошенниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области студенты и старшеклассники часто подрабатывают во время каникул. Эксперты «Авито Работа» рассказали, на что молодежи стоит обращать внимание при поиске летней подработки. Какие популярные вакансии предлагают в регионе старшеклассникам и студентам, — в материале URA.RU. В период летних каникул многие студенты и старшеклассники стремятся подработать, чтобы заработать или получить трудовой опыт. Привлечение молодежи на рынок труда стало одним из ключевых трендов сегодняшнего дня. По данным Елизаветы Чуриной, регионального представителя «Авито Работа» в УрФО, предложения для молодежи в качестве летней подработки есть во всех отраслях. Молодые люди могут попробовать свои силы в продажах, общепите, индустрии развлечений, туризме или работе с детьми. Наиболее востребованными являются вакансии комплектовщиков, сборщиков и продавцов-консультантов. Для подростков чаще всего размещают вакансии промоутеров, курьеров и администраторов. По итогам I квартала 2024 года количество предложений для студентов и кандидатов без опыта на платформе «Авито Работа» в Челябинской области увеличилось в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперт советует родителям подростков, ищущих работу на лето, тщательно изучать отзывы о компаниях и должностях. Необходимо проанализировать, подходит ли такая работа для их ребенка. Важно учитывать, что к трудоустройству несовершеннолетних предъявляются особые требования, например, ограничения по продолжительности рабочего дня. По закону, подростки до 18 лет не могут работать в ночные смены или ездить в командировки. Дети в возрасте 14-15 лет могут работать не более 4 часов в день, 15-16-летние — до 5 часов, а 16-18-летние — до 7 часов. Студенты могут выбрать подработку по профильной специальности, чтобы получить первый опыт в профессии. Например, будущих педагогов охотно берут вожатыми в загородные лагеря или на пришкольные летние площадки. Так, в детском лагере в Сосновском районе вожатому обещают платить от 10 тысяч рублей в неделю. Вожатый будет заниматься с группами до 15 детей, жить и питаться за счет работодателя. В Чебаркуле студентам и старшеклассникам предлагают поработать на свежем воздухе экскурсоводом фермы-зоопарка. Устроиться как на лето, так и на постоянную подработку. Компания готова платить еженедельно, исходя из тарифа около 2 тысяч рублей за смену. Будущего повара или студента приглашают на лето на место хинкальщика в ресторане в Магнитогорске. Ему поручат замешивать тесто на спецоборудовании и лепить хинкали. Работодатель предлагает график 2 через 2, обеды и ужины. Почасовая оплата труда составляет 230 рублей. Из массовых сотрудников востребованы продавцы, промоутеры, сотрудники торгового зала и курьеры. Например, студента возьмут поработать продавцом различных лакомств в парке под тентом. За одну смену будут платить 2 тысячи рублей. Удобный сменный график и подработку на лето предлагают сотруднику торгового зала. В обязанности входит выкладка товаров, актуализация ценников, контроль сроков годности, консультирование покупателей. При условии полного рабочего дня сотрудник торгового зала может получать от 55 тысяч рублей в месяц. Почасовая оплата труда курьера на велосипеде составит 220 рублей. Компания также доплачивает деньги за работу в выходные. За участие в акции «Приведи друга» обещает выдать премию до 12 тысяч рублей. Курьер будет доставлять заказы из дарк-стора по удобному графику со сменами от 4-х часов в день. Смены по 4 и 8 часов, ежедневные выплаты предлагают промоутеру, который будет разносить по почтовым ящикам рекламные листовки и газеты. Он может заниматься этим по свободному графику и заработок зависит от выполненного объема. За один час работы промоутеру платят 300 рублей. Эксперт отмечает, что должно насторожить, если работодатель обещает непомерно высокую зарплату. Зарплату в вакансии необходимо сравнивать со средней по региону или с аналогичными предложениями. Надо также проверять предприятие на общедоступных ресурсах. Насколько прозрачный бизнес и каковы условия труда — помогут понять отзывы сотрудников о компании. Чурина также обращает внимание, что надежный работодатель не станет требовать денег с соискателя. Такие уловки как требование заплатить за вводное обучение, оформление документов, «бронирование» вакансии — должны стать поводом не связываться с потенциальными мошенниками.