Спортсмены разгромили магазин и избили покупателей в Златоусте

В Златоусте Челябинской области задержали ранее судимых спортсменов, ночью разгромивших магазин и избивших покупателей. В отношении мужчин возбуждено дело по хулиганству, сообщили URA.RU14 июня в областном главке.
«В мае ночью в одном из магазинов Златоуста они беспричинно причинили телесные повреждения трем мужчинам, а также повредили имущество торговой точки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.
Оперативники установили, что во время нападения мужчины угрожали посетителям предметом, схожим с огнестрельным оружием. На подозреваемых вышли, отрабатывая версию о том, что все трое занимаются одним и тем же видом спорта. Ими оказались ранее судимые жители Златоуста в возрасте 29, 30 и 45 лет. Задержание проходило при поддержке ОМОНа Росгвардии.
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