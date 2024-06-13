13 июня 2024

Спортсмены разгромили магазин и избили покупателей в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины избили трех посетителей и разгромили магазин
Мужчины избили трех посетителей и разгромили магазин Фото:

В Златоусте Челябинской области задержали ранее судимых спортсменов, ночью разгромивших магазин и избивших покупателей. В отношении мужчин возбуждено дело по хулиганству, сообщили URA.RU14 июня в областном главке.

«В мае ночью в одном из магазинов Златоуста они беспричинно причинили телесные повреждения трем мужчинам, а также повредили имущество торговой точки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД.

Оперативники установили, что во время нападения мужчины угрожали посетителям предметом, схожим с огнестрельным оружием. На подозреваемых вышли, отрабатывая версию о том, что все трое занимаются одним и тем же видом спорта. Ими оказались ранее судимые жители Златоуста в возрасте 29, 30 и 45 лет. Задержание проходило при поддержке ОМОНа Росгвардии.

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В Златоусте Челябинской области задержали ранее судимых спортсменов, ночью разгромивших магазин и избивших покупателей. В отношении мужчин возбуждено дело по хулиганству, сообщили URA.RU14 июня в областном главке. «В мае ночью в одном из магазинов Златоуста они беспричинно причинили телесные повреждения трем мужчинам, а также повредили имущество торговой точки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили URA.RU в ГУ МВД. Оперативники установили, что во время нападения мужчины угрожали посетителям предметом, схожим с огнестрельным оружием. На подозреваемых вышли, отрабатывая версию о том, что все трое занимаются одним и тем же видом спорта. Ими оказались ранее судимые жители Златоуста в возрасте 29, 30 и 45 лет. Задержание проходило при поддержке ОМОНа Росгвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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