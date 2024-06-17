Сомнолог: нарушение сна приводит к проблемам с весом

Сомнолог Калинкин заявил о связи между лишним весом и нарушениями сна
© Служба новостей «URA.RU»
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Недостаток сна может спровоцировать изменение пищевого поведения, рассказал сомнолог
Недостаток сна может спровоцировать изменение пищевого поведения, рассказал сомнолог Фото:

Нарушения сна могут привести к набору лишнего веса. Об этом поделился сомнолог Александр Калинкин. Специалист подчеркнул, что качество сна играет важную роль в поддержании нормального веса тела.

«Чем менее глубок сон, чем более он фракментирован, тем больше вероятность нарушения процесса выработки соматотропного гормона», — отметил Калинкин в интервью радио Sputnik. Он также указал на связь между лишними килограммами и дыхательными нарушениями во сне, такими как апноэ, которые усугубляют проблему.

Помимо этого, эксперт рассказал о том, что недостаток сна может снижать уровень орексина, нейропептида, отвечающего за активное бодрствование, что ведет к увеличению массы тела за счет дефицита движения и изменения пищевого поведения. Калинкин подчеркнул, что это может вызывать тягу к углеводной пище и использование кофеиносодержащих напитков для поддержания тонуса, что усугубляет проблему набора веса.

В летний период многие сталкиваются с проблемами сна из-за высокой температуры. Но проблемы со сном могут преследовать людей не только в летнее время. Чего стоит придерживаться, когда ложишься спать, чтобы выспаться — в материале URA.RU.

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Нарушения сна могут привести к набору лишнего веса. Об этом поделился сомнолог Александр Калинкин. Специалист подчеркнул, что качество сна играет важную роль в поддержании нормального веса тела. «Чем менее глубок сон, чем более он фракментирован, тем больше вероятность нарушения процесса выработки соматотропного гормона», — отметил Калинкин в интервью радио Sputnik. Он также указал на связь между лишними килограммами и дыхательными нарушениями во сне, такими как апноэ, которые усугубляют проблему. Помимо этого, эксперт рассказал о том, что недостаток сна может снижать уровень орексина, нейропептида, отвечающего за активное бодрствование, что ведет к увеличению массы тела за счет дефицита движения и изменения пищевого поведения. Калинкин подчеркнул, что это может вызывать тягу к углеводной пище и использование кофеиносодержащих напитков для поддержания тонуса, что усугубляет проблему набора веса. В летний период многие сталкиваются с проблемами сна из-за высокой температуры. Но проблемы со сном могут преследовать людей не только в летнее время. Чего стоит придерживаться, когда ложишься спать, чтобы выспаться — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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