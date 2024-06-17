Клава Кока (певица Клавдия Высокова из Екатеринбурга) рассказала о том, как для нее прошла премия МУЗ-ТВ 2024, где она исполнила самый сложный номер в своей карьере. По словам артистки, этот день оказался для нее незабываемым.
«Это было, конечно, незабываемо, но и безумно волнительно <…> Как вы знаете, я была ведущей, представила свой продюсерский проект „Кирилл Скрипник“, отплясала свой самый красивый (и экстремальный) номер и даже на Пегасе полетала!» — написала Высокова в своем telegram-канале, прикрепив к публикации видеоотчет с мероприятия.
Помимо этого, на Клава Кока, певица, выиграла в номинации «Лучший в сети», обогнав певицу Ольгу Бузову, артиста Филиппа Киркорова, исполнителя SHAMAN и других. После премии Высокова отправилась на концерты в Минск и отметила годовщину романтических отношений с блогером Александром Повериным. Она подчеркнула, что «чуть не утонула в череде событий».
Во время репетиции своего выступления певица заявила, что предстоящий номер окажется одним из самых сложных и самых красивых в ее карьере. На репетицию своего выступления Клава Кока спешила на метро, укутавшись в домашний плед.
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