17 июня 2024

Клава Кока рассказала о самом сложном номере в карьере. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клавдия Высокова выиграла в номинации «Лучший в сети» телеканала МУЗ-ТВ
Клавдия Высокова выиграла в номинации «Лучший в сети» телеканала МУЗ-ТВ Фото:

Клава Кока (певица Клавдия Высокова из Екатеринбурга) рассказала о том, как для нее прошла премия МУЗ-ТВ 2024, где она исполнила самый сложный номер в своей карьере. По словам артистки, этот день оказался для нее незабываемым.

«Это было, конечно, незабываемо, но и безумно волнительно <…> Как вы знаете, я была ведущей, представила свой продюсерский проект „Кирилл Скрипник“, отплясала свой самый красивый (и экстремальный) номер и даже на Пегасе полетала!» — написала Высокова в своем telegram-канале, прикрепив к публикации видеоотчет с мероприятия.

Помимо этого, на Клава Кока, певица, выиграла в номинации «Лучший в сети», обогнав певицу Ольгу Бузову, артиста Филиппа Киркорова, исполнителя SHAMAN и других. После премии Высокова отправилась на концерты в Минск и отметила годовщину романтических отношений с блогером Александром Повериным. Она подчеркнула, что «чуть не утонула в череде событий».

Во время репетиции своего выступления певица заявила, что предстоящий номер окажется одним из самых сложных и самых красивых в ее карьере. На репетицию своего выступления Клава Кока спешила на метро, укутавшись в домашний плед.

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Клава Кока (певица Клавдия Высокова из Екатеринбурга) рассказала о том, как для нее прошла премия МУЗ-ТВ 2024, где она исполнила самый сложный номер в своей карьере. По словам артистки, этот день оказался для нее незабываемым. «Это было, конечно, незабываемо, но и безумно волнительно <…> Как вы знаете, я была ведущей, представила свой продюсерский проект „Кирилл Скрипник“, отплясала свой самый красивый (и экстремальный) номер и даже на Пегасе полетала!» — написала Высокова в своем telegram-канале, прикрепив к публикации видеоотчет с мероприятия. Помимо этого, на Клава Кока, певица, выиграла в номинации «Лучший в сети», обогнав певицу Ольгу Бузову, артиста Филиппа Киркорова, исполнителя SHAMAN и других. После премии Высокова отправилась на концерты в Минск и отметила годовщину романтических отношений с блогером Александром Повериным. Она подчеркнула, что «чуть не утонула в череде событий». Во время репетиции своего выступления певица заявила, что предстоящий номер окажется одним из самых сложных и самых красивых в ее карьере. На репетицию своего выступления Клава Кока спешила на метро, укутавшись в домашний плед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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