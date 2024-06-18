В Челябинске за месяц упали цены на садовые участки

В Челябинске с 8 мая по 6 июня 2024 года на 32% снизились цены на земельные участки под строительство дач и коттеджей в СНТ. На данный момент их в среднем продают по 294 тысячи рублей за сотку. Средняя цена участка в шесть соток составляет миллион 764 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске с 8 мая по 6 июня на 32% упала стоимость земельных участков под строительство дач и коттеджей в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). На данный момент минимальная стоимость участков составляет 150 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей», — следует из аналитики на сайте Restate.
Ранее в мае 2024 года стоимость садовых участков, напротив, выросла на 20%. По словам Шатруковой, тогда было замечено значительное увеличение продаж садовых участков, что свидетельствовало о высокой активности в строительном секторе региона, а также о повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач.
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