В Челябинске за месяц упали цены на садовые участки

В Челябинске цены на садовые участки за месяц снизились на 32%
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем садовые участки в Челябинске продают по 294 тысячи рублей за сотку
В среднем садовые участки в Челябинске продают по 294 тысячи рублей за сотку Фото:

В Челябинске с 8 мая по 6 июня 2024 года на 32% снизились цены на земельные участки под строительство дач и коттеджей в СНТ. На данный момент их в среднем продают по 294 тысячи рублей за сотку. Средняя цена участка в шесть соток составляет миллион 764 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости.

«В Челябинске с 8 мая по 6 июня на 32% упала стоимость земельных участков под строительство дач и коттеджей в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). На данный момент минимальная стоимость участков составляет 150 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей», — следует из аналитики на сайте Restate.

Ранее в мае 2024 года стоимость садовых участков, напротив, выросла на 20%. По словам Шатруковой, тогда было замечено значительное увеличение продаж садовых участков, что свидетельствовало о высокой активности в строительном секторе региона, а также о повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач. 

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В Челябинске с 8 мая по 6 июня 2024 года на 32% снизились цены на земельные участки под строительство дач и коттеджей в СНТ. На данный момент их в среднем продают по 294 тысячи рублей за сотку. Средняя цена участка в шесть соток составляет миллион 764 тысячи рублей, сообщается на портале о недвижимости. «В Челябинске с 8 мая по 6 июня на 32% упала стоимость земельных участков под строительство дач и коттеджей в садовых некоммерческих товариществах (СНТ). На данный момент минимальная стоимость участков составляет 150 тысяч рублей, максимальная — 16 млн рублей», — следует из аналитики на сайте Restate. Ранее в мае 2024 года стоимость садовых участков, напротив, выросла на 20%. По словам Шатруковой, тогда было замечено значительное увеличение продаж садовых участков, что свидетельствовало о высокой активности в строительном секторе региона, а также о повышенном спросе на земельные участки для строительства жилых объектов и дач. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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