Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в Москве

Джефф Монсон живет в России
Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам, находясь в Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.
«Джефф Монсон принял ислам! В Москве», — написал Марков в telegram-канале. Церемония была приурочена к торжественному приему по случаю Курбан-байрама.
Ранее Монсон заявлял, что чувствует себя по-настоящему русским. Во время ПМЭФ в этом году спортсмен отметил, что давно живет в России и не хочет иметь ничего общего в с американцами.
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