Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в Москве

19 июня 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Джефф Монсон живет в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам, находясь в Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Джефф Монсон принял ислам! В Москве», — написал Марков в telegram-канале. Церемония была приурочена к торжественному приему по случаю Курбан-байрама. Ранее Монсон заявлял, что чувствует себя по-настоящему русским. Во время ПМЭФ в этом году спортсмен отметил, что давно живет в России и не хочет иметь ничего общего в с американцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам, находясь в Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Джефф Монсон принял ислам! В Москве», — написал Марков в telegram-канале. Церемония была приурочена к торжественному приему по случаю Курбан-байрама. Ранее Монсон заявлял, что чувствует себя по-настоящему русским. Во время ПМЭФ в этом году спортсмен отметил, что давно живет в России и не хочет иметь ничего общего в с американцами.