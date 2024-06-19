19 июня 2024

Боец MMA Джефф Монсон принял ислам в Москве

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Пресс-конференция Джеффа Монсона на шестой день после операции по замене тазобедренного сустава в одной из больниц Миасса. Челябинск, монсон джефф
Джефф Монсон живет в России Фото:

Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам, находясь в Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков.

«Джефф Монсон принял ислам! В Москве», — написал Марков в telegram-канале. Церемония была приурочена к торжественному приему по случаю Курбан-байрама.

Ранее Монсон заявлял, что чувствует себя по-настоящему русским. Во время ПМЭФ в этом году спортсмен отметил, что давно живет в России и не хочет иметь ничего общего в с американцами.

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Боец смешанных единоборств (ММА) и депутат Госсобрания Башкирии Джефф Монсон принял ислам, находясь в Москве. Об этом сообщил политолог Сергей Марков. «Джефф Монсон принял ислам! В Москве», — написал Марков в telegram-канале. Церемония была приурочена к торжественному приему по случаю Курбан-байрама. Ранее Монсон заявлял, что чувствует себя по-настоящему русским. Во время ПМЭФ в этом году спортсмен отметил, что давно живет в России и не хочет иметь ничего общего в с американцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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