19 июня 2024

В ХМАО рекордно вырос спрос на услуги риелторов

«Авито»: спрос на услуги риелторов в ХМАО вырос почти на 100%
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего югорчане ищут помощи в подборе и оценке недвижимости
Чаще всего югорчане ищут помощи в подборе и оценке недвижимости Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на услуги риелторов за год вырос почти на 100%, Чаще всего у специалистов югорчане интересовались подбором и оценкой недвижимости, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«За год, с мая 2023 по май 2024, общий спрос на услуги риелторов увеличился на 91%. Спрос на отдельные услуги увеличился больше. Так, за подбором недвижимости югорчане обращались в четыре раза чаще. Услуга по оценке недвижимости стала популярнее в 2,5 раза», — говорится в исследовании.

Вместе с этим стало и больше предложений от экспертов на рынке. С подбором недвижимости риелторы стали помогать на 133% чаще, а с ее оценкой — на 57%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют сокращение числа сделок по продаже квартир. Тенденция связана с сезоном отпусков и снижением деловой активности на рынке.

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В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на услуги риелторов за год вырос почти на 100%, Чаще всего у специалистов югорчане интересовались подбором и оценкой недвижимости, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «За год, с мая 2023 по май 2024, общий спрос на услуги риелторов увеличился на 91%. Спрос на отдельные услуги увеличился больше. Так, за подбором недвижимости югорчане обращались в четыре раза чаще. Услуга по оценке недвижимости стала популярнее в 2,5 раза», — говорится в исследовании. Вместе с этим стало и больше предложений от экспертов на рынке. С подбором недвижимости риелторы стали помогать на 133% чаще, а с ее оценкой — на 57%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют сокращение числа сделок по продаже квартир. Тенденция связана с сезоном отпусков и снижением деловой активности на рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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