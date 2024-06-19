В ХМАО рекордно вырос спрос на услуги риелторов

В Ханты-Мансийском автономном округе спрос на услуги риелторов за год вырос почти на 100%, Чаще всего у специалистов югорчане интересовались подбором и оценкой недвижимости, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«За год, с мая 2023 по май 2024, общий спрос на услуги риелторов увеличился на 91%. Спрос на отдельные услуги увеличился больше. Так, за подбором недвижимости югорчане обращались в четыре раза чаще. Услуга по оценке недвижимости стала популярнее в 2,5 раза», — говорится в исследовании.
Вместе с этим стало и больше предложений от экспертов на рынке. С подбором недвижимости риелторы стали помогать на 133% чаще, а с ее оценкой — на 57%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют сокращение числа сделок по продаже квартир. Тенденция связана с сезоном отпусков и снижением деловой активности на рынке.
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