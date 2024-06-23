Shot: герой мема «борщ с капустой» Литвинков госпитализирован с передозом

Блогер Никита Литвинков, известный благодаря мему «борщ с капустой, но не красный», экстренно доставлен в больницу в Подмосковье в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации, причиной стал передоз наркотиками.
«Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье. Он в тяжелом состоянии. Предварительно, у блогера передоз наркотиками», — говорится в сообщении. Там отметили, что состояние Литвинкова оценивается как критическое, он находится в реанимации.
Литвинков вернулся в Россию из Таиланда в начале июня после задержания за нарушение миграционного законодательства. В Таиланде он пробыл на пять месяцев дольше разрешенного срока. После возвращения в Россию блогер пытался найти работу и возобновил активность в социальных сетях. Однако, по словам источников, Литвинков продолжил употребление запрещенных веществ, что, вероятно, привело к его текущему состоянию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.