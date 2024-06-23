Shot: герой мема «борщ с капустой» Литвинков госпитализирован с передозом

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Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье
Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье Фото:

Блогер Никита Литвинков, известный благодаря мему «борщ с капустой, но не красный», экстренно доставлен в больницу в Подмосковье в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации, причиной стал передоз наркотиками. 

«Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье. Он в тяжелом состоянии. Предварительно, у блогера передоз наркотиками», — говорится в сообщении. Там отметили, что состояние Литвинкова оценивается как критическое, он находится в реанимации. 

Литвинков вернулся в Россию из Таиланда в начале июня после задержания за нарушение миграционного законодательства. В Таиланде он пробыл на пять месяцев дольше разрешенного срока. После возвращения в Россию блогер пытался найти работу и возобновил активность в социальных сетях. Однако, по словам источников, Литвинков продолжил употребление запрещенных веществ, что, вероятно, привело к его текущему состоянию.

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Блогер Никита Литвинков, известный благодаря мему «борщ с капустой, но не красный», экстренно доставлен в больницу в Подмосковье в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации, причиной стал передоз наркотиками.  «Никита Литвинков экстренно госпитализирован в Подмосковье. Он в тяжелом состоянии. Предварительно, у блогера передоз наркотиками», — говорится в сообщении. Там отметили, что состояние Литвинкова оценивается как критическое, он находится в реанимации.  Литвинков вернулся в Россию из Таиланда в начале июня после задержания за нарушение миграционного законодательства. В Таиланде он пробыл на пять месяцев дольше разрешенного срока. После возвращения в Россию блогер пытался найти работу и возобновил активность в социальных сетях. Однако, по словам источников, Литвинков продолжил употребление запрещенных веществ, что, вероятно, привело к его текущему состоянию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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