23 июня 2024
22 июня 2024

В Челябинске остановлено движение трамваев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
Трамваи встали в направлении Металлургического района (архивное фото) Фото:

В Челябинске утром 24 июня из-за упавшего дерева остановлено движение трамваев на участке Вторая Павелецкая — перегон ЦХП. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

«Стоит движение по трамваю улица Вторая Павелецкая — перегон ЦХП — Подстанция в направлении ЧМК (Металлургический район — прим. URA.RU). [Причина] — дерево упало на провода», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. О времени запуска движения не сообщается.

Дерево упало на провода
Дерево упало на провода

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В Челябинске утром 24 июня из-за упавшего дерева остановлено движение трамваев на участке Вторая Павелецкая — перегон ЦХП. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». «Стоит движение по трамваю улица Вторая Павелецкая — перегон ЦХП — Подстанция в направлении ЧМК (Металлургический район — прим. URA.RU). [Причина] — дерево упало на провода», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. О времени запуска движения не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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