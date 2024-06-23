Трамваи встали в направлении Металлургического района (архивное фото)
В Челябинске утром 24 июня из-за упавшего дерева остановлено движение трамваев на участке Вторая Павелецкая — перегон ЦХП. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«Стоит движение по трамваю улица Вторая Павелецкая — перегон ЦХП — Подстанция в направлении ЧМК (Металлургический район — прим. URA.RU). [Причина] — дерево упало на провода», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства. О времени запуска движения не сообщается.
Дерево упало на провода
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