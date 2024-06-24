В Челябинске на вторичном рынке комнаты стоят в четыре раза дешевле квартир-студий. Это самый большой разрыв среди всех городов РФ. Об этом сообщается на портале о недвижимости.
«В городах-миллионниках средняя комната в 3 раза дешевле студии. Самый большой разрыв (4 раза) в Челябинске, минимальный (80%) в Москве», — сообщается на портале «Циан для профи».
По данным портала, средняя стоимость комнаты в Челябинске на даный момент составляет 900 тысяч рублей. За квартиру-студию той же площади в городе-миллионнике придется отдать 3 миллиона 400 тысяч рублей.
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