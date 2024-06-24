В Челябинске комнаты стали стоить в четыре раза дешевле квартир-студий. Инфографика

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В Челябинске самый большой разрыв в цене между комнатами и квартирами-студиями
В Челябинске самый большой разрыв в цене между комнатами и квартирами-студиями Фото:

В Челябинске на вторичном рынке комнаты стоят в четыре раза дешевле квартир-студий. Это самый большой разрыв среди всех городов РФ. Об этом сообщается на портале о недвижимости.

«В городах-миллионниках средняя комната в 3 раза дешевле студии. Самый большой разрыв (4 раза) в Челябинске, минимальный (80%) в Москве», — сообщается на портале «Циан для профи».

По данным портала, средняя стоимость комнаты в Челябинске на даный момент составляет 900 тысяч рублей. За квартиру-студию той же площади в городе-миллионнике придется отдать 3 миллиона 400 тысяч рублей.

В Челябинске квартиры-студии в среднем продают за 3 млн 400 тысяч рублей
В Челябинске квартиры-студии в среднем продают за 3 млн 400 тысяч рублей
Фото:

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В Челябинске на вторичном рынке комнаты стоят в четыре раза дешевле квартир-студий. Это самый большой разрыв среди всех городов РФ. Об этом сообщается на портале о недвижимости. «В городах-миллионниках средняя комната в 3 раза дешевле студии. Самый большой разрыв (4 раза) в Челябинске, минимальный (80%) в Москве», — сообщается на портале «Циан для профи». По данным портала, средняя стоимость комнаты в Челябинске на даный момент составляет 900 тысяч рублей. За квартиру-студию той же площади в городе-миллионнике придется отдать 3 миллиона 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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