В Челябинске за год упали цены на арбузы

26 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Килограмм арбуза в Челябинске стоит от 75 до 199 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В магазины Челябинска начали массово завозить арбузы. По подсчетам URA.RU, цены на арбузы в июне 2024 года оказались меньше на 7%, чем в аналогичном периоде прошлого года. В среднем килограмм арбуза обойдется челябинцам в 112 рублей. Такая сумма получилась при мониторинге цен в фруктовых точках города и сетевых магазинах. В 2023 году цена составляла в среднем 120,5 рубля за килограмм, что на 7% больше, чем в 2024 году. Минимальная стоимость килограмма арбуза в Челябинске составила 75 рублей. Такую цену просят продавцы в локальных фруктовых магазинах. В сетевых точках стоимость начинается от 89,9 рубля. В 2023 году города ягоду можно было купить, отдав минимум 109 рублей за килограмм. Однако, максимальная стоимость за килограмм обычного арбуза стала выше. В части магазинов города цены доходят до 199,9 рублей. В 2023 году за килограмм арбуза пришлось бы выложить максимум 132 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В магазины Челябинска начали массово завозить арбузы. По подсчетам URA.RU, цены на арбузы в июне 2024 года оказались меньше на 7%, чем в аналогичном периоде прошлого года. В среднем килограмм арбуза обойдется челябинцам в 112 рублей. Такая сумма получилась при мониторинге цен в фруктовых точках города и сетевых магазинах. В 2023 году цена составляла в среднем 120,5 рубля за килограмм, что на 7% больше, чем в 2024 году. Минимальная стоимость килограмма арбуза в Челябинске составила 75 рублей. Такую цену просят продавцы в локальных фруктовых магазинах. В сетевых точках стоимость начинается от 89,9 рубля. В 2023 году города ягоду можно было купить, отдав минимум 109 рублей за килограмм. Однако, максимальная стоимость за килограмм обычного арбуза стала выше. В части магазинов города цены доходят до 199,9 рублей. В 2023 году за килограмм арбуза пришлось бы выложить максимум 132 рубля.