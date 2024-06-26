В Челябинске за год упали цены на арбузы

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Фрукты. Челябинск, продукты, фрукты, супермаркет, арбуз, магазин
Килограмм арбуза в Челябинске стоит от 75 до 199 рублей Фото:

В магазины Челябинска начали массово завозить арбузы. По подсчетам URA.RU, цены на арбузы в июне 2024 года оказались меньше на 7%, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В среднем килограмм арбуза обойдется челябинцам в 112 рублей. Такая сумма получилась при мониторинге цен в фруктовых точках города и сетевых магазинах. В 2023 году цена составляла в среднем 120,5 рубля за килограмм, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Минимальная стоимость килограмма арбуза в Челябинске составила 75 рублей. Такую цену просят продавцы в локальных фруктовых магазинах. В сетевых точках стоимость начинается от 89,9 рубля. В 2023 году города ягоду можно было купить, отдав минимум 109 рублей за килограмм.

Однако, максимальная стоимость за килограмм обычного арбуза стала выше. В части магазинов города цены доходят до 199,9 рублей. В 2023 году за килограмм арбуза пришлось бы выложить максимум 132 рубля.

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В магазины Челябинска начали массово завозить арбузы. По подсчетам URA.RU, цены на арбузы в июне 2024 года оказались меньше на 7%, чем в аналогичном периоде прошлого года. В среднем килограмм арбуза обойдется челябинцам в 112 рублей. Такая сумма получилась при мониторинге цен в фруктовых точках города и сетевых магазинах. В 2023 году цена составляла в среднем 120,5 рубля за килограмм, что на 7% больше, чем в 2024 году. Минимальная стоимость килограмма арбуза в Челябинске составила 75 рублей. Такую цену просят продавцы в локальных фруктовых магазинах. В сетевых точках стоимость начинается от 89,9 рубля. В 2023 году города ягоду можно было купить, отдав минимум 109 рублей за килограмм. Однако, максимальная стоимость за килограмм обычного арбуза стала выше. В части магазинов города цены доходят до 199,9 рублей. В 2023 году за килограмм арбуза пришлось бы выложить максимум 132 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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