27 июня 2024

Свердловский мэр ушел в отставку

Глава Тугулыма Черепанов ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган , отставка, пустое кресло, кресло главы
Уход мэра поддержали девять депутатов Фото:

Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов ушел с поста по собственному желанию. Его отставку поддержали большинство депутатов. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Черепанов.

Отставку Черепанова поддержали девять депутатов. Двое выступили против, еще двое воздержались. Временно исполняющим обязанности мэра назначен заместитель главы Алексей Поздеев, который отвечает за ЖКХ.

Несмотря на то, что дума дважды ставила Черепанову «неуд», уход с поста был запланированным. Одно из публичных мероприятий, на котором побывал теперь уже бывший мэр, прошло по случаю Дня медработника. Вечеринку, на которую пригласили темнокожих шоуменов, организовал главврач Тугулымской ЦРБ Сергей Гультяев. По данным агентства, окружение губернатора Евгения Куйвашева сейчас подыскивает Черепанову новую работу.

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Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов ушел с поста по собственному желанию. Его отставку поддержали большинство депутатов. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Черепанов. Отставку Черепанова поддержали девять депутатов. Двое выступили против, еще двое воздержались. Временно исполняющим обязанности мэра назначен заместитель главы Алексей Поздеев, который отвечает за ЖКХ. Несмотря на то, что дума дважды ставила Черепанову «неуд», уход с поста был запланированным. Одно из публичных мероприятий, на котором побывал теперь уже бывший мэр, прошло по случаю Дня медработника. Вечеринку, на которую пригласили темнокожих шоуменов, организовал главврач Тугулымской ЦРБ Сергей Гультяев. По данным агентства, окружение губернатора Евгения Куйвашева сейчас подыскивает Черепанову новую работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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