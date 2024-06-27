Свердловский мэр ушел в отставку

Мэр Тугулыма (Свердловская область) Николай Черепанов ушел с поста по собственному желанию. Его отставку поддержали большинство депутатов. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Черепанов.
Отставку Черепанова поддержали девять депутатов. Двое выступили против, еще двое воздержались. Временно исполняющим обязанности мэра назначен заместитель главы Алексей Поздеев, который отвечает за ЖКХ.
Несмотря на то, что дума дважды ставила Черепанову «неуд», уход с поста был запланированным. Одно из публичных мероприятий, на котором побывал теперь уже бывший мэр, прошло по случаю Дня медработника. Вечеринку, на которую пригласили темнокожих шоуменов, организовал главврач Тугулымской ЦРБ Сергей Гультяев. По данным агентства, окружение губернатора Евгения Куйвашева сейчас подыскивает Черепанову новую работу.
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