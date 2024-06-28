Мэрия Челябинска создала онлайн-карту дорожных перекрытий. Карта

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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
На карту занесено 52 участка, где планируются перекрытия и ограничения движения Фото:

В Челябинске появилась карта дорожных перекрытий со сроками работ и протяженностью участков. Планом ремонта с URA.RU поделились в пресс-службе мэрии.

«Посмотреть участки ремонта и строительства на дорогах города теперь можно в режиме онлайн. Для каждого объекта указана протяженность и срок завершения», — сообщили в мэрии. С картой можно ознакомиться по ссылке.

В список также внесены ограничения из-за ремонта инженерных коммуникаций и массовых мероприятий. На карте указано порядка 52 участков.

На карту нанести все участки, где запланированы ограничения и перекрытия
На карту нанести все участки, где запланированы ограничения и перекрытия

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В Челябинске появилась карта дорожных перекрытий со сроками работ и протяженностью участков. Планом ремонта с URA.RU поделились в пресс-службе мэрии. «Посмотреть участки ремонта и строительства на дорогах города теперь можно в режиме онлайн. Для каждого объекта указана протяженность и срок завершения», — сообщили в мэрии. С картой можно ознакомиться по ссылке. В список также внесены ограничения из-за ремонта инженерных коммуникаций и массовых мероприятий. На карте указано порядка 52 участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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