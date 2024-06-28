На карту занесено 52 участка, где планируются перекрытия и ограничения движения
В Челябинске появилась карта дорожных перекрытий со сроками работ и протяженностью участков. Планом ремонта с URA.RU поделились в пресс-службе мэрии.
«Посмотреть участки ремонта и строительства на дорогах города теперь можно в режиме онлайн. Для каждого объекта указана протяженность и срок завершения», — сообщили в мэрии. С картой можно ознакомиться
В список также внесены ограничения из-за ремонта инженерных коммуникаций и массовых мероприятий. На карте указано порядка 52 участков.
На карту нанести все участки, где запланированы ограничения и перекрытия
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