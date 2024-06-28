Мэрия Челябинска создала онлайн-карту дорожных перекрытий. Карта

28 июня 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

На карту занесено 52 участка, где планируются перекрытия и ограничения движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске появилась карта дорожных перекрытий со сроками работ и протяженностью участков. Планом ремонта с URA.RU поделились в пресс-службе мэрии. «Посмотреть участки ремонта и строительства на дорогах города теперь можно в режиме онлайн. Для каждого объекта указана протяженность и срок завершения», — сообщили в мэрии. С картой можно ознакомиться по ссылке . В список также внесены ограничения из-за ремонта инженерных коммуникаций и массовых мероприятий. На карте указано порядка 52 участков. На карту нанести все участки, где запланированы ограничения и перекрытия скрин сервиса «Яндекс карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске появилась карта дорожных перекрытий со сроками работ и протяженностью участков. Планом ремонта с URA.RU поделились в пресс-службе мэрии. «Посмотреть участки ремонта и строительства на дорогах города теперь можно в режиме онлайн. Для каждого объекта указана протяженность и срок завершения», — сообщили в мэрии. С картой можно ознакомиться по ссылке. В список также внесены ограничения из-за ремонта инженерных коммуникаций и массовых мероприятий. На карте указано порядка 52 участков.